Pese al gol del King en propia puerta, igual los Albos se llevaron los 3 puntos de Las Condes.

Colo Colo vivió un domingo feliz gracias a un triunfazo ante Universidad Católica. Arturo Vidal tuvo un encuentro especial, donde logró un récord bastante llamativo.

Los Albos se impusieron a los Cruzados por 2-1 gracias al doblete de Javier Correa. Los dirigidos por Fernando Ortiz son más líderes que nunca y le sacaron 8 puntos de distancia a Huachipato, su más inmediato perseguidor. Ya aseguraron ser los campeones de invierno.

El récord de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal fue el capitán de Colo Colo en la visita a Universidad Católica. Como suele suceder con un jugador de su jerarquía, fue uno de los más insultados por los hinchas rivales. Estos mismos se hicieron un festín cuando a los 7 minutos el King anotó en propia puerta.

Un despeje de Joaquín Sosa rebotó en el propio Vidal y terminó en un desafortunado autogol. Sin embargo, a la larga poco importó porque los Albos se quedaron igual con la victoria, aunque sí bastó para que el King entre en la historia del club.

ver también Vidal se mosquea cuando le preguntan por su autogol en el clásico: “¿Por qué se quedan con eso?”

De acuerdo a lo indicado por Luis Reyes, es primera vez que un jugador de Colo Colo hace dos autogoles en dos partidos seguidos. Vidal ya lo había vivido ante Ñublense en la fecha anterior, encuentro que también terminaron ganando.

“Fue rebote, fue rebote. ¿Por qué se quedan con eso? ¿Por qué no se quedan con lo bueno que fue el partido?”, indicó Arturo Vidal tras el encuentro ante Universidad Católica al referirse a la desafortunada acción.

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“Sería ilógico si yo me echo a morir si soy el jugador más grande del equipo, el jugador que ha jugado en todos lados, entonces lo mío es si me caigo pararme y seguir adelante”, cerró el bicampeón de América. Más allá de su autogol, Arturo Erasmo Vidal se fue con una sonrisa y con el triunfo desde Las Condes.