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Colo Colo

Joaquín Sosa mete presión para quedarse en Colo Colo: “Trabajo para seguir en este club”

Tras el triunfo de Colo Colo sobre U. Católica, Joaquín Sosa abordó su futuro y la posibilidad de seguir en el Estadio Monumental.

Por Javiera García L.

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Joaquín Sosa está más que feliz en el Cacique
© Colo ColoJoaquín Sosa está más que feliz en el Cacique

Colo Colo venció a U. Católica para arrancarse en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Con 30 puntos, los albos son punteros exclusivos del torneo y los campeones de invierno.

Con dos fechas para terminar la primera rueda del campeonato y un nuevo mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, los hinchas comienzan a pensar en el armado del plantel para el segundo semestre.

Es ahí donde la figura de Joaquín Sosa toma relevancia. El defensa está en el club gracias a un préstamo que dura hasta junio, pero existe la posibilidad de extenderlo por otro año o bien aprovechar la opción de compra por el jugador.

Consultado sobre si quiere quedarse, el uruguayo respondió: “Yo estoy bien acá, estoy feliz. La verdad es que no he hablado sobre eso, ya se acerca la fecha y tendremos que definir algo, pero yo estoy feliz, me enfoco en trabajar y estar cada día mejor“.

Joaquín Sosa habló tras el triunfo de Colo Colo sobre U. Católica | Photosport

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Joaquín Sosa quiere seguir en Colo Colo: “Estoy trabajando para eso”

“Repito, estoy feliz. Si todas las partes ponen de su lado, esto se puede dar y podemos continuar. Pero no sé nada, estoy trabajando para poder seguir en este club“, dijo también.

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Con esto, hay una conversación pendiente entre Joaquín Sosa y la dirigencia de Colo Colo para poder seguir contando con él. A la espera de aquello, el defensor se enfoca en el siguiente partido: este sábado 30 de mayo contra La Serena.

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