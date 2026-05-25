Lo pillaron: el ordinario gesto de importante dirigente de Colo Colo tras la batahola en el Claro Arena

El triunfo de los albos ante Universidad Católica se vio manchado por una fuerte gresca al final del compromiso.

Colo Colo fue por primera vez al moderno Claro Arena de Universidad Católica y se llevó una apretada victoria, puesto que ganó por 2-1 y así se alejó en la cima de la Liga de Primera.

El partido se empezó a tensionar a los 41 minutos, cuando el arquero de la UC Vicente Bernedo le pegó un pelotazo a Leandro Hernández tras el gol de Javier Correa, situación que provocó los primeros golpes del encuentro.

Todo se calentó más al final del compromiso, porque los jugadores cruzados no aguantaron los festejos de los albos en la cancha y se generó una pelea; que terminó con Bernedo y Daniel González por Católica, más Javier Méndez y Joaquín Sosa expulsados en Colo Colo.

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Eduardo Loyola y feo gesto tras pelea en el Claro Arena

La pelea en el final del partido tuvo a muchos protagonistas, de hecho, ingresaron al campo de juego personas ajenas al espectáculo, como dirigentes de los clubes.

Uno de los que se metió a la cancha fue el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, quien fue captado por un hincha cruzado realizando un feo gesto, el cual se viralizó en redes sociales.

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El directivo albo salió del terreno de juego diciendo improperios, como todos en el lugar, pero además se le ocurrió gesticular su molestia y le mostró el dedo del medio a los seguidores locales. La situación claramente fue muy mal vista.

Eduardo Loyola y un grupo de colocolinos salieron peleando del campo de juego, en vez de celebrar la histórica victoria de su equipo ante Universidad Católica en el Claro Arena.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica y se alejó en la cima del torneo.

a Universidad Católica y se alejó en la cima del torneo. Vicente Bernedo y Daniel González fueron expulsados en Católica junto a dos jugadores albos.

fueron expulsados en Católica junto a dos jugadores albos. Eduardo Loyola realizó un gesto obsceno a los hinchas rivales en el Claro Arena.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera