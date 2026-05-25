El jugador vive un gran presente en Rusia lo que despertó rumores sobre un posible regreso a Chile.

Jordhy Thompson vive uno de los momentos más destacados de su carrera en el Orenburg de Rusia, elenco con el que logró evitar el descenso y donde el chileno se consolidó como una de las figuras del equipo tras aportar con cinco goles y seis asistencias a lo largo de la temporada.

Ante este escenario, comenzaron a surgir distintas especulaciones sobre el futuro del atacante, con varios clubes interesados en quedarse con sus servicios e incluso rumores sobre un posible regreso a Colo Colo.

Sin embargo, recientemente se reveló que el jugador no volvería al Cacique, al menos durante este 2026.

Afirman que Jordhy Thompson no regresará a Chile este 2026

El comunicador Renzo Luvecce señaló en sus redes que el jugador, que suma una gran temporada en Rusia donde ha jugado 28 partidos, no regresaría próximamente. “Les puedo asegurar que no llegará a Colo-Colo a mediados de 2026”.

ver también Jordhy Thompson les da consejo a los juveniles de Ortiz: “Que se enfoquen en Colo Colo, es increíble cómo se extraña cuando te vas”

“Me indican que el atacante tiene contrato hasta mediados de 2027, además su club pide actualmente 2,5 millones de dólares para negociar por su pase y que habría un equipo dentro de la Liga Rusa que está muy interesado en ficharlo”, señaló.

El jugador tiene contrato con el Orenburg hasta el 2027, pero su gran temporada despertó el interés de otros clubes. ADN Deportes reveló que el atacante también ha despertado interés desde el fútbol mexicano.

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En síntesis: