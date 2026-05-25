Tras un duro debut, Colo Colo se levantó y goleó a Cerro Porteño para seguir vivo en la Copa Libertadores Futsal.

Colo Colo dejó atrás su amargo debut y celebró frente a Cerro Porteño en la segunda fecha de la Copa Libertadores Futsal. Este lunes 25 de mayo, el Cacique goleó por 5-1 al Ciclón de Paraguay.

Los albos venían de caer por 7-2 contra Nacional en el inicio del torneo que se disputa en Brasil. Por eso mismo, necesitaban recuperarse inmediatamente y sumar una victoria, por un amplio resultado, en el Grupo C.

El único participante chileno en este torneo internacional cumplió y venció a Cerro Porteño con goles de Ricardo Andrés Lagos, Joshua Barrios, Renato Martínez-Conde, Rodrigo Salas y Diego López.

Con este resultado histórico, el Cacique sumó tres puntos claves para mantenerse vivo. Ahora mismo, todos los equipos del Grupo C tienen las mismas unidades, con una fecha para definir la clasificación a siguiente fase.

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Colo Colo busca los cuartos de final de la Copa Libertadores Futsal: juega este martes

Colo Colo debe pasar página rápidamente después de este triunfo, porque en menos de 24 horas se juega su paso a cuartos de final de la competencia. Este martes 26 de mayo a las 11:00 horas enfrenta a Deportivo Lyon.

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Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda. Además, avanzan dos de los tres mejores terceros. Por ahora, el Cacique marcha 3° en su grupo con 3 unidades y -1 de diferencia de gol.