Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores futsal

Colo Colo aplasta por 5-1 a Cerro Porteño y revive en la Copa Libertadores Futsal

Tras un duro debut, Colo Colo se levantó y goleó a Cerro Porteño para seguir vivo en la Copa Libertadores Futsal.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
El Cacique obtuvo un triunfo histórico en la Copa Libertadores Futsal
© CSD Colo ColoEl Cacique obtuvo un triunfo histórico en la Copa Libertadores Futsal

Colo Colo dejó atrás su amargo debut y celebró frente a Cerro Porteño en la segunda fecha de la Copa Libertadores Futsal. Este lunes 25 de mayo, el Cacique goleó por 5-1 al Ciclón de Paraguay.

Los albos venían de caer por 7-2 contra Nacional en el inicio del torneo que se disputa en Brasil. Por eso mismo, necesitaban recuperarse inmediatamente y sumar una victoria, por un amplio resultado, en el Grupo C.

El único participante chileno en este torneo internacional cumplió y venció a Cerro Porteño con goles de Ricardo Andrés Lagos, Joshua Barrios, Renato Martínez-Conde, Rodrigo Salas y Diego López.

Con este resultado histórico, el Cacique sumó tres puntos claves para mantenerse vivo. Ahora mismo, todos los equipos del Grupo C tienen las mismas unidades, con una fecha para definir la clasificación a siguiente fase.

Tweet placeholder
Por la gloria: Colo Colo viaja a la Copa Libertadores de Futsal con tres refuerzos

ver también

Por la gloria: Colo Colo viaja a la Copa Libertadores de Futsal con tres refuerzos

Colo Colo busca los cuartos de final de la Copa Libertadores Futsal: juega este martes

Colo Colo debe pasar página rápidamente después de este triunfo, porque en menos de 24 horas se juega su paso a cuartos de final de la competencia. Este martes 26 de mayo a las 11:00 horas enfrenta a Deportivo Lyon.

Publicidad

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda. Además, avanzan dos de los tres mejores terceros. Por ahora, el Cacique marcha 3° en su grupo con 3 unidades y -1 de diferencia de gol.

Lee también
Tabilo pasa la aplanadora y arrasa en su estreno en Roland Garros
Tenis

Tabilo pasa la aplanadora y arrasa en su estreno en Roland Garros

Católica sufre importante baja para duelo clave en "La Bombonera"
Universidad Católica

Católica sufre importante baja para duelo clave en "La Bombonera"

Así de rápido: El primer castigo para los mocheros del clásico
Chile

Así de rápido: El primer castigo para los mocheros del clásico

Tabla de Primera B: Copiapó rompe racha positiva de Unión Española
Chile

Tabla de Primera B: Copiapó rompe racha positiva de Unión Española

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo