Este zaguero central se erigió en una pieza indiscutida del Tano y sabe que hay amplia ventaja, pero prefiere tomar el ejemplo del DT. "Vamos humildes", lanzó el ex Unión Española.

A pesar de que en su inicio de ciclo en Colo Colo hubo algo de dudas en torno a su rendimiento, Jonathan Villagra se transformó en una pieza indiscutida para el equipo adiestrado por Fernando Ortiz que lidera cómodamente la tabla de posiciones en la Liga de Primera.

Luego de la gran victoria ante Universidad Católica en el hermoso Claro Arena, el zaguero que llegó al Cacique desde la Unión Española sacó la voz con mucha alegría. También le regaló su camiseta a una periodista de TNT Sports. “Fue un partido complejo, entramos un cambio abajo. Nos costó adaptarnos”, reconoció el defensor.

Añadió que “después del gol lo hicimos. Emparejamos el planteamiento de ellos. Pudimos hacer los goles y llevarnos los tres puntos. Quedamos mucho a mano a mano, pero también pesó la calidad del rival”. Villagra tiene clarísimo que un oponente del nivel de la Franja es de cuidado.

Colo Colo celebró ante la Católica en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Católica es un gran equipo, está jugando Copa. Sabíamos que los primeros 15-20 minutos iban a salir con todo, más de local. Creo que fuimos superiores en el tramo final. Y metimos, que es lo importante a veces. En esta clase de partidos no basta con jugar bien y dar pases, hay que meter y ser fuertes”, aseguró el “2” de los albos.

Colo Colo: Villagra aplica la mesura de la escuela de Ortiz ante la ventaja en la cima

A Jonathan Villagra le dio por usar una idea fuerza muy similar a la que siempre tiene Fernando Ortiz en Colo Colo. Aunque haya sido después de ganar un clásicos que se sumó a las derrotas de Deportes Limache y Huachipato, los dos más cercanos perseguidores albos.

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Jonathan Villagra en acción ante Coquimbo Unido. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es una ventaja importante, sacamos diferencia, pero recién termina la primera mitad. Queda la segunda, vamos siempre humildes. Harto campeonato todavía”, manifestó Villagra en esta conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta en el estadio Monumental.

Por lo pronto, el Cacique debe afinar detalles para jugar el 30 de mayo en condición de visitante contra Deportes La Serena. Aquel partido se disputará en el estadio La Portada a contar de las 15 horas.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la Liga de Primera 2026 con ocho puntos de ventaja al cabo de 13 fechas.