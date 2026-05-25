Te dejamos los detalles para disfrutar de los partidos que tendrán los equipos chilenos en ambos torneos Conmebol.

Llegó la última semana de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana y aún tenemos a los equipos chilenos que definirán su futuro en ambos torneos Conmebol.

La acción comienza este martes con O’Higgins visitando a Millonarios en Colombia, obligado a ganar para seguir en carrera. Ese mismo día, Coquimbo Unido enfrentará a Nacional, ya clasificado en Libertadores, mientras en el mismo horario, Palestino cerrará su participación ante Deportivo Riestra.

El miércoles será el turno de Audax Italiano, que visitará a Olimpia buscando avanzar en Sudamericana. Finalmente, el jueves Universidad Católica se jugará una final ante Boca Juniors en La Bombonera, por un lugar en los octavos de la Libertadores.

Programación Fecha 6 Copa Libertadores y Sudamericana

Revisa la programación de la fase grupal con la fecha, horario y dónde ver los duelos de los equipos chilenos:

Martes 26 de mayo

Nacional vs. Coquimbo Unido – 20:30 hrs, Estadio Gran Parque Central (Copa Libertadores) – Disney+ Premium, ESPN 5.

Estadio Gran Parque Central – Disney+ Premium, ESPN 5. Millonarios vs. O’Higgins – 18:00 hrs, Estadio Nemesio Camacho (Copa Sudamericana) – DSports (610/1610), DGO, Amazon Prime.

Estadio Nemesio Camacho – DSports (610/1610), DGO, Amazon Prime. Palestino vs. Deportivo Riestra – 18:00 hrs, Estadio La Cisterna (Copa Sudamericana) – Disney+ Premium, ESPN 2.

ver también Los resultados que acercan a Universidad Católica a octavos de final de Copa Libertadores

Miércoles 27 de mayo

Olimpia vs. Audax Italiano – 18:00 hrs, Estadio Defensores del Chaco (Copa Sudamericana) – Disney+ Premium, ESPN.

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Jueves 28 de mayo