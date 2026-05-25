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Selección chilena

Matías Pérez liberado en la nómina de la selección chilena: Ignacio Saavedra es llamado de emergencia

Desde la selección chilena anunciaron que Matías Pérez queda fuera de la nómina de Chile para los amistosos contra Portugal y Congo.

Por Diego Jeria

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Nuevo nominado en La Roja: Matías Pérez liberado.
© PhotosportNuevo nominado en La Roja: Matías Pérez liberado.

Tras conocerse la nueva nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena, La Roja tiene novedades de cara a los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo, en la previa del debut de los europeos y africanos en la Copa del Mundo 2026.

Tal como informaron desde la selección chilena, el chileno del Lecce, Matías Pérez, sale de la convocatoria, cubriendo su lugar Ignacio Saavedra, de los registros del Rubin Kazán de Rusia.

La gerencia de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el cuerpo técnico de La Roja ha liberado al jugador Matías Pérez“, informaron oficialmente desde Quilín.

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Saavedra vuelve a la selección chilena

Sentencian que “asimismo, ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará los amistosos frente a Portugal y RD Congo: ⁠Ignacio Saavedra (FC Rubin Kazán)“.

Saavedra convocado a la selección en lugar de Matías Pérez.

Saavedra convocado a la selección en lugar de Matías Pérez.

De esta forma, la salida de Pérez por ahora no cuenta con explicación oficial. Si bien todo apunta a una lesión, deja ciertas dudas la ausencia de mayor información en el comunicado.

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Cabe recordar que la selección chilena enfrentará en amistosos a Portugal el próximo sábado 6 de junio y a Congo el martes 9.

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En la nómina de La Roja destacan jugadores como Lucas Cepeda, Matías Sepúlveda, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo e Iván Román.

Resumen:

-Ignacio Saavedra reemplaza a Matías Pérez en la nómina chilena para los amistosos internacionales.

-6 y 9 de junio enfrentará Chile a Portugal y RD Congo en fechas FIFA.

-Nicolás Córdova lidera la convocatoria con figuras como Vicente Pizarro y Gabriel Suazo.

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