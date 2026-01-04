Mucha ilusión generó el debut de Matías Pérez en Lecce, jugando ni más ni menos que ante la Juventus. Sin embargo, el estreno del defensa chileno fue más corto de lo esperado.

Pérez comenzó su carrera en Curicó Unido, pero sus condiciones rápidamente llamaron la atención del equipo de la Serie A, quienes decidieron ficharlo a mediados del 2025. Claro que su aventura en Italia no ha tenido un inicio sencillo.

El motivo de la salida de Matías Pérez

Luego de no tener acción en el primer equipo de Lecce, en el inicio de este 2026 Matías Pérez tuvo su debut en el club. Y este no fue cualquier estreno, ya que lo hizo ante Juventus en Turín. Si bien fue titular, las cosas no salieron según lo esperado.

El habitual central jugó como lateral derecho, pero a los 32 minutos de partido fue reemplazado por Danilo. El chileno no presentaba problemas físicos, por lo que causó bastante extrañeza su cambio. Fabrizio del Rosso, ayudante del DT Eusebio Di Francesco, explicó la sustitución.

“Queríamos darle una oportunidad a un jugador joven como Pérez, que creemos que tiene un gran potencial. Debutar contra la Juventus no es fácil“, comenzó diciendo Del Rosso. Lecce terminó empatando 1-1.

“Quizás lo pusimos en apuros, pero teníamos mucha confianza y queríamos darle una oportunidad. Aun así, es una experiencia. Es un jugador extraordinario que trabaja muchísimo“, cerró el ayudante técnico. De esta manera, queda claro que la sustitución fue por rendimiento.

De esta manera, Matías Pérez vivió su primera experiencia en el fútbol italiano. Si bien no fue el estreno esperado, el defensa de 20 años intentará seguir sumando minutos para ganarse una camiseta en el Lecce. El siguiente partido del equipo será ante Roma el martes 6 de enero.