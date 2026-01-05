Universidad de Chile inició el trabajo con Francisco Meneghini, enfocado en las juveniles de su plantel, donde se adelantaron en tres jornadas los entrenamientos para un grupo de 22 valores.

Uno de ellos es Salvador Negrete, delantero que estuvo a préstamo por 6 meses en Deportes Puerto Montt, logrando sumar minutos y goles en la campaña que los coronó campeones de la Segunda División Profesional.

Por lo mismo, entiende que es una oportunidad de oro la que les está entregando Paqui Meneghini, de manera que quiere aprovecharla de la mejor forma.

Así lo dejó en claro tras el primer entrenamiento del primer equipo de la U, que comenzó esta mañana en el Centro Deportivo Azul, con la ilusión de sumarse definitivamente al plantel.

Salvador Negrete quiere su oportunidad en la U. Foto:U de Chile.

¿Qué pasa con Salvador Negrete en U de Chile?

Salvador Negrete tuvo su estreno en 2024, donde fue campeón de la Copa Chile con la camiseta de Universidad de Chile, una opción que le abrió las puertas Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, ahora en su regreso a la U, tiene toda la esperanza de poder sumar otra vez, por lo que valora la opción que les entrega Paqui Meneghini: “Super bien, obviamente Paqui tomó muchos juveniles para que suban con el plantel, eso nos sirve para crecer y tener una ilusión de que podemos llegar”.

“Quiero poder jugar este 2026 en la U, pero se muy bien que todavía me falta por crecer y mejorar, hay que ver qué es lo que pasa”, sinceró el joven atacante que ya marcó por la U en Copa Chile.

En ese sentido, reveló que el DT les pidió mucha entrega y que “tenemos que dar la vida por los colores, porque son los más hermosos”.

“La verdad me gustaría quedarme, me fue bien en Puerto Montt y hay que ver si el entrenador me quiere y ver la mejor opción”, finalizó.

