Para ningún amante del fútbol chileno es una sorpresa que Universidad de Chile ha partido muy mal en la Liga de Primera 2026. Con tan sólo dos puntos y ningún partido ganado, el cuadro de Francisco Meneghini no parece aceitado aún.

No es tanto que la Universidad de Chile carezca de una idea, pero lo cierto es que no funciona lo transmitido por el técnico. Es por eso que el cuadro azul, pese a insistir con la alineación, no gana.

¿Y los refuerzos? En delantera, que es donde más jugadores se fueron, no ha pasado nada. Pero tampoco es que otros sectores que fueron reforzados hayan destacados. El hizo del famoso Eduardo Bonvallet, Jean Pierre, le dio duro a uno de los que llegó de vuelta esta temporada.

Lo hizo añicos

Como nos tiene acostumbrados, Jean Pierre Bonvallet se mandó un análisis lleno de efervescencia y salidas de libreto. En esta ocasión, el reconocido comentarista se las tomó directamente con un jugador de la U: Marcelo Morales.

El que partió al fútbol de la MLS, volvió sin gloria de Norteamérica e intenta en estos lugares del mundo, retomar su fútbol. Para JP Bonvallet, no hay nada que hacer mientras conserve un físico descuidado.

“Marcelo Morales se comió todos los McDonald’s de Estados Unidos. No puedes llegar tan gordo a Universidad de Chile. ¡Para de comer, hombre! Así se baja de peso. Ni cabe en la foto de SofaScore”, lanzó Bonvallet, que no tuvo piedad con el lateral izquierdo de la U.

¿Cómo va la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?