Universidad de Chile no encuentra la manera de destrabar la máquina que funcionaba tan bien el año pasado. El cambio de técnico parece ser la principal mutación del elenco azul este 2026, pero no es la única.

Resulta que la delantera de la Universidad de Chile fue completamente desmantelada. Cuando hablamos de eso, nos referimos a las partidas de Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. No quedo ni uno.

En su lugar, la U intentó traer experiencia. Octavio Rivero, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero fueron los elegidos para potenciar la ofensiva azul. No obstante, no han dado resultado.

Destroza a los delanteros de la U

Y alguien tenía que decirlo. Es que ha sido tan abrumante la falta de gol que presenta la Universidad de Chile, que ya se presentan voces que piden un cambio inmediato. Uno de ellos es el relator de Radio Agricultura, Pepe Ormazábal.

“La delantera ideal ha marcado tan sólo un gol en tres partidos. Un penoso gol. El conjunto azul está en deuda absolutamente y es preocupante, porque es un equipo que se armó para ser campeón y tiene dos puntos de nueve”, empezó diciendo el relator.

“El momento que vive la U actualmente es realmente preocupante. El equipo de la U ganó mucha experiencia, pero también acumuló años. Y eso pesa en los partidos”, añadió el relator.

“La delantera soñada no está funcionando y es preocupante lo de la U”, cerró Pepe Ormazábal, que pierde la paciencia, como tantos otros, ante la ineficiencia del equipo de Paqui Meneghini.

Eduardo Vargas es el único que ha marcado en la U | Photosport

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla de posiciones?

