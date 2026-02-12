Una gran reestructuración del plantel hizo Colo Colo de cara a la temporada 2026, donde varios jugadores que terminaban contrato no fueron renovados y se fueron del club.

Uno de ellos es uno de los líderes de la Generación Dorada de la selección chilena, el lateral derecho Mauricio Isla, quien tras un año y medio en el Monumental, no fue considerado por Fernando Ortiz para la temporada en curso.

El Huaso se fue por la puerta chica del recinto de Macul, puesto que no jugó el último partido de 2025 ante Audax Italiano y muchas voces lo acusaron de tener “poco compromiso” con Colo Colo, no sólo en esa ocasión, también en los entrenamientos.

Nadie quiere a Mauricio Isla en la Liga de Primera

El puesto de lateral derecho es una de las plazas difíciles de cubrir en la Liga de Primera, sin embargo, hasta ahora nadie se ha interesado en los servicios de Mauricio Isla.

El ex Juventus sigue esperando una chance de firmar en un club nacional, no obstante, el reloj corre y solamente le resta una semana para encontrar equipo en Chile, debido a que el libro de pases cierra el jueves 19 de febrero.

Mauricio Isla sigue sin equipo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lo lamentable para Isla es que ningún cuadro ha presentado interés por sus servicios. Quizá por su elevado sueldo, en Colo Colo ganaba cerca de 35 millones, o por las informaciones que decían de su escaso compromiso con la camiseta del club que lo contrató por última vez.

El único equipo en el que sonó Mauricio Isla fue en Independiente, pero no pasó nada. Le resta una semana al Huaso para encontrar equipo, aunque no parece tan preocupado, porque se deja ver con su novia en redes sociales feliz en zonas de veraneo.

