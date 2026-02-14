El primer gran clásico de la temporada se jugó este sábado en el estadio La Portada, donde Coquimbo Unido aprovechó su mejor momento y le ganó de visita a Deportes La Serena.

El campeón de la Liga de Primera fue a ganarle de visita a su archirrival, y lo hizo por un apretado 1-0, gracias a un golpe de cabeza del experimentado volante argentino Alejandro Camargo.

Tras el partido, ya hubo una polémica, puesto que el DT de los papayeros, Felipe Gutiérrez, cuestionó el nivel de los Piratas y señaló que ve difícil que repitan el rendimiento del año pasado.

“Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado“, señaló el estratega.

El polémico mensaje de Coquimbo Unido a La Serena

Al parecer las declaraciones de Felipe Gutiérrez llegaron a oídos de los jugadores coquimbanos, quienes respondieron con un mensaje en el camarín del estadio La Portada.

“Por acá pasó el mejor campeón de la historia“, dice clarito en una pizarra, donde además están dibujadas las copas que recientemente ganó el elenco de Coquimbo.

El mensaje de Coquimbo a La Serena en el camarín.

Primer clásico del año y termina con una gran polémica, con declaraciones fuertes y mensajes en el camarín

