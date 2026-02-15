Héctor Jona fue el árbitro que tuvo el partido que Deportes Limache le ganó por 2-1 a O’Higgins en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández. Y luego del encuentro, sacó la voz, algo que se ha visto ya en un partido que involucra al Capo de Provincia.

Lo había hecho Fernando Véjar para explicar por qué decidió anular un gol de Deportes Concepción por un foul contra Omar Carabalí. Y en esta ocasión, fue Jona quien se refirió al partido. “Muchas veces se genera pérdida de tiempo en el fútbol nacional, los jugadores se quedan mucho en el piso”, describió el juez en Locos por el Capo.

“Después los culpables lamentablemente somos nosotros. Es un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, los muchachos también deben colocar de su parte”, criticó Jona, quien dio a entender poca colaboración de los futbolistas en la dirección de los encuentros.

Jean Meneses abrió la cuenta con un cabezazo que venció a Carabalí. (Andrés Piña/Photosport).

De todas formas, Jona valoró el aporte de la prensa. “Ahora los medios se están dando cuenta. De ambas partes debemos tratar de poner un granito de arena para mejorar el fútbol nacional. Después van saliendo al extranjero, O’Higgins va a jugar afuera, y muchas veces no es lo mismo. Todos queremos que nos vaya bien afuera”, advirtió el árbitro de 43 años.

Jona critica con firmeza a O’Higgins tras la caída ante Limache

Para Héctor Jona, la responsabilidad de la derrota de O’Higgins ante Deportes Limache estuvo en ellos. No en los cobros. “Lo conversamos con los muchachos y creo que fue lo justo, el tiempo que correspondía”, dijo sobre el tiempo agregado en el complemento.

“Ellos tuvieron 100 minutos para hacer un gol y nos cargan a nosotros, pero esa es la picardía del juego. Ambas partes tenemos que poner un granito de arena y colaborar”, dijo el réferi, quien fue picante en el análisis que tuvo con el cuadro rancagüino, donde Lucas Bovaglio hizo una especie de carrusel.

Jona arbitró el duelo que la UdeC le ganó a Coquimbo Unido. En la foto amonesta al argentino-sirio Facundo Mater. (Eduardo Fortes/Photosport).

Bovaglio aplicó al menos cinco cambios en el equipo titular, que no tuvo al argentino Miguel Brizuela ni a su compatriota Martín Sarrafiore, aunque el “7” ingresó para disputar la segunda parte. Todo eso con el duelo ante Bahía de Brasil por la Libertadores en el horizonte. Aquel partido se disputará el miércoles 18 de febrero en el estadio El Teniente a contar de las 19 horas.

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache está en el primer lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 con 7 puntos, mientras que O’Higgins suma 6 unidades.

