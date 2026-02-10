O’Higgins de Rancagua es uno de los líderes de la Liga de Primera y tiene campaña perfecta en el arranque del torneo. Y pese a que este sábado visita a Limache, tiene los ojos puestos en la próxima semana con grandes desafíos.

Es que el Capo de Provincia jugará su esperado duelo de Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero. Ahí recibirá a Bahía de Brasil, en un certamen al que vuelve tras 12 años ausente.

Pero no es el único escollo en el camino, ya que tres días más tarde debe recibir a Colo Colo en el Codelco El Teniente, para después viajar a Brasil a la llave de vuelta por la Copa. Con ese panorama, las autoridades locales salieron al paso.

O’Higgins le avisa a Bahía y Colo Colo

Desde la región del Libertador, el Delegado Presidencial Fabio López habló con Radio Caramelo sobre los aforos para los encuentros de la próxima semana. Ahí, el Capo de Provincia recibirá a Bahía y Colo Colo.

“El aforo para el partido ante Bahía (Copa Libertadores) es de 9.900, además confirma que el partido con Colo Colo es de 9.800 de aforo”, informó, Diego Núñez, del programa Estación Celeste en el citado medio.

Y llama la atención el aforo final, considerando que el Estadio Codelco El Teniente tiene una capacidad máxima de cerca de 15 mil espectadores. Por eso, el duelo copero no será a estadio lleno como esperaban los hinchas.

O’Higgins jugará ante Limache (en Quillota) este sábado 14 de febrero. Tras eso recibirá a Bahía por Copa Libertadores el miércoles 18, luego a Colo Colo el sábado 21 y visita a Bahía en el partido de vuelta el miércoles 25.