Pablo Solari dejó huella en Colo Colo. El joven delantero argentino llegó al Cacique en la compleja temporada 2020 y no solo se ganó a los hinchas a punta de regates y desbordes, sino que también quedó marcado en la historia del club con su primer gol profesional: el tanto que ayudó a salvar al Popular del descenso a la Primera B.

Después de eso, el trasandino brilló en Macul durante dos temporadas más, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo. Su rendimiento lo llevó a dar el salto a River Plate, el club del que es hincha, donde jugó por tres temporadas antes de vivir su primera experiencia en el fútbol europeo con el Spartak de Moscú.

ver también ¿Volverá? Pablo Solari emociona a los hinchas de Colo Colo recordando su gol más importante de su carrera

En paralelo a su explosión futbolística, en Colo Colo se vivió una verdadera “solarimanía”. La dirigencia apostó por replicar el llamado “Método Solari”, trayendo jóvenes talentos extranjeros con proyección. Así fue como, por ejemplo, llegó Alan Saldivia, quien terminó transformándose en pieza importante del equipo.

Sin embargo, hubo otro nombre que pasó mucho más desapercibido para los hinchas albos: Juan Solari, hermano del ‘Pibe’. El joven argentino fue parte de las divisiones menores de Colo Colo durante 2022, defendiendo la camiseta de la Sub 15. Aunque su paso no tuvo la exposición de su hermano, hoy vuelve a ser noticia al otro lado de la cordillera.

Juan Solari en el estadio Monumental el 2022. (Foto: Sebastián Fuica)

Juan Solari llega a River Plate para 2026

Tras su salida de Colo Colo en 2023, poco se supo sobre el futuro de Juan Solari. Sin embargo, recientemente se conoció que, luego de dejar Macul, continuó su formación en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield. Más adelante, dio un nuevo paso en su carrera al debutar en la Federal A con apenas 18 años, defendiendo al Club Atlético Juventud Unida Universitario, equipo de la ciudad de San Luis, en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Ahora, según informó el medio argentino El Chorrillero, Juan en diciembre pasado firmó su contrato a préstamo con la institución millonaria para la temporada 2026.

En concreto, el hermano de Pablo se integró al equipo de River que compite en la Cuarta División , la última categoría antes de la proyección. Actualmente realiza la pretemporada en la ciudad de San Luis, donde ya sumó minutos como titular en un partido amistoso.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De acuerdo al citado medio, Juan Solari cumple así uno de sus grandes sueños: vestir la camiseta del club del que es hincha. El propio jugador expresó su emoción al mecio señalando que “nada más lindo que representar a este gran club”.

Hoy en River Plate, Juan Solari, vive una nueva experiencia en el fútbol. (Foto: El Chorrillero)

Una historia que inevitablemente vuelve a hacer noticia y que de una u otra forma nuevamente une a Colo Colo y River Plate con el apellido Solari.

Publicidad