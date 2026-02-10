Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Juan Solari, hermano de Pablo, estuvo en Colo Colo y hoy es nuevo jugador de un grande de Argentina

El joven argentino fue parte de las divisiones juveniles de Colo Colo durante 2022; sin embargo, posteriormente continuó su formación en Argentina.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El joven Juan Manuel Solari fichó por el elenco 'Millonario' en diciembre pasado.
© Sebastián FuicaEl joven Juan Manuel Solari fichó por el elenco 'Millonario' en diciembre pasado.

Pablo Solari dejó huella en Colo Colo. El joven delantero argentino llegó al Cacique en la compleja temporada 2020 y no solo se ganó a los hinchas a punta de regates y desbordes, sino que también quedó marcado en la historia del club con su primer gol profesional: el tanto que ayudó a salvar al Popular del descenso a la Primera B.

Después de eso, el trasandino brilló en Macul durante dos temporadas más, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo. Su rendimiento lo llevó a dar el salto a River Plate, el club del que es hincha, donde jugó por tres temporadas antes de vivir su primera experiencia en el fútbol europeo con el Spartak de Moscú.

¿Volverá? Pablo Solari emociona a los hinchas de Colo Colo recordando su gol más importante de su carrera

ver también

¿Volverá? Pablo Solari emociona a los hinchas de Colo Colo recordando su gol más importante de su carrera

En paralelo a su explosión futbolística, en Colo Colo se vivió una verdadera “solarimanía”. La dirigencia apostó por replicar el llamado “Método Solari”, trayendo jóvenes talentos extranjeros con proyección. Así fue como, por ejemplo, llegó Alan Saldivia, quien terminó transformándose en pieza importante del equipo.

Sin embargo, hubo otro nombre que pasó mucho más desapercibido para los hinchas albos: Juan Solari, hermano del ‘Pibe’. El joven argentino fue parte de las divisiones menores de Colo Colo durante 2022, defendiendo la camiseta de la Sub 15. Aunque su paso no tuvo la exposición de su hermano, hoy vuelve a ser noticia al otro lado de la cordillera.

Juan Solari en el estadio Monumental el 2022. (Foto: Sebastián Fuica)

Juan Solari en el estadio Monumental el 2022. (Foto: Sebastián Fuica)

Juan Solari llega a River Plate para 2026

Tras su salida de Colo Colo en 2023, poco se supo sobre el futuro de Juan Solari. Sin embargo, recientemente se conoció que, luego de dejar Macul, continuó su formación en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield. Más adelante, dio un nuevo paso en su carrera al debutar en la Federal A con apenas 18 años, defendiendo al Club Atlético Juventud Unida Universitario, equipo de la ciudad de San Luis, en Argentina.

Publicidad

Ahora, según informó el medio argentino El Chorrillero, Juan en diciembre pasado firmó su contrato a préstamo con la institución millonaria para la temporada 2026.

En concreto, el hermano de Pablo se integró al equipo de River que compite en la Cuarta División, la última categoría antes de la proyección. Actualmente realiza la pretemporada en la ciudad de San Luis, donde ya sumó minutos como titular en un partido amistoso.

Tweet placeholder
Publicidad

De acuerdo al citado medio, Juan Solari cumple así uno de sus grandes sueños: vestir la camiseta del club del que es hincha. El propio jugador expresó su emoción al mecio señalando que “nada más lindo que representar a este gran club”.

Hoy en River Plate, Juan Solari, vive una nueva experiencia en el fútbol. (Foto: El Chorrillero)

Una historia que inevitablemente vuelve a hacer noticia y que de una u otra forma nuevamente une a Colo Colo y River Plate con el apellido Solari.

Publicidad
Lee también
U Católica da la sorpresa y anuncia a su sexto refuerzo
Universidad Católica

U Católica da la sorpresa y anuncia a su sexto refuerzo

Pablo Solari emociona a Colo Colo recordando su gol más importante
Colo Colo

Pablo Solari emociona a Colo Colo recordando su gol más importante

Padre de Paulo Díaz deja la grande en River y recuerda a Solari
Internacional

Padre de Paulo Díaz deja la grande en River y recuerda a Solari

Refuerzo que quiere Colo Colo metió un gol de 60 metros a Ñublense
Colo Colo

Refuerzo que quiere Colo Colo metió un gol de 60 metros a Ñublense

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo