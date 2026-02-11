Si hay una enfermedad que genera preocupación de solo oírla, es el cáncer. Por esta razón, mucho impacto generó que Mauricio Pinilla contara que sufre de este mal.

Pinilla si bien se retiró del fútbol en 2021 luego de una destacada carrera, la cual lo llevó a jugar largos años en Europa y ser un constante en la selección chilena, sigue ligado a la actividad a través de los medios de comunicación. Fue así como informó el delicado momento que vive.

El cáncer de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla visitó el programa Marca Personal de Radio La Metro, en el espacio que comparten Fernando Solabarrieta y Luka Tudor. Ahí, hablando del deporte que lo apasiona, se tomó un tiempo para hablar sobre la enfermedad que vive.

“Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo, me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel, ahora, esto no lo había contado“, indicó Pinilla.

La noticia rápidamente causó impacto, aunque Pinigol explicó que ya inició tratamiento para darle batalla a la enfermedad. “Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos“, detalló.

Pese a que el escenario según lo dicho por el bicampeón de América, es optimista, igual contó que ha sido muy difícil. “Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica… imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré“, recordó.

“Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato“, confesó el máximo goleador chileno en Italia.

A los 42 años, Mauricio Pinilla enfrenta su partido más difícil. El delantero que destacó en Universidad de Chile, Sporting Lisboa, Palermo, Atalanta y Cagliari, entre otros, hoy da batalla para derrotar a la enfermedad más temida. ¡Fuerza Pinigol!