Colo Colo dio por finalizados sus amistosos de pretemporada, en el marco de la Serie Río de La Plata en Uruguay. Arturo Vidal jugó ante Olimpia y Alianza Lima como defensa central, pera volver al mediocampo frente a Peñarol.

El Rey Arturo está cuestionado tanto por su desempeño del año pasado como por lo visto en el inicio de este 2026. El tiempo pasa inexorable y la edad empieza a pesar. Es un hecho que el todocampista nacional y otrora monstruo físico ya no es el mismo.

“Vidal tiene que ser un distribuidor de juego. Ya no puede ser ese mediocampista de área a área que estábamos acostumbrados a ver, porque no está físicamente en condiciones“, dijo Mauricio Pinilla en Deportes en Agricultura.

Pinilla: nadie discute la carrera de Vidal

Muy efusivo, el ex delantero añadió que “la edad pasa, está clarísimo. Nadie está discutiendo lo que Vidal hizo en su carrera y estuvo entre los 10 mejores jugadores del mundo en su momento. Eso lo sabemos. Pero hoy el físico y la edad no le dan para hacer ese trayecto“.

“Yo terminé jugando en la U como delantero centro, y en Italia corría y me iba hasta a pelearle la pelota al lateral“, ejemplificó el otrora atacante de Universidad de Chile y la selección nacional.

Mauricio Pinilla sentenció que “después entendí que mi desgaste físico tenía que ser solamente entre los centrales del rival. Y terminé jugando ahí con ocho goles por torneo corto”.

Cabe recordar que Pinilla y Vidal no se podían ver ni en pintura durante los primeros años de sus carreras. Con los años el azul y el albo coincidieron en la generación dorada de la selección chilena para formar una gran y mediática amistad.