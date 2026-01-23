Pasas las horas y todavía el mundo intenta buscarle una explicación el insólito penal que Cristián Zavala intentó en Colo Colo. El delantero 26 años se mandó el peor disparo a lo Panenka de la historia ante Peñarol, algo que lo ha hecho ser objetivo de burlas y memes.

Lo peor, es que además de su pésimo disparo desde los 12 pasos el jugador terminó lesionado en su rodilla derecha, algo que ha generado un montón de versiones al respecto.

Por suerte una profesional de la salud como Paula Ortiz, sicóloga deportiva de Clínica Meds, explicó por qué Zavala sufrió una lesión tan insólita. Para ella, los altos niveles de estrés y ansiedad pueden ser claves en este tipo de situaciones.

La explicación médica a la lesion de Cristián Zavala en Colo Colo

En conversación con LUN la psicóloga aseguró que “la ansiedad competitiva y en específico en el fútbol de alto rendimiento es algo que se ha estado estudiando y hay datos. La investigación ha demostrado que los futbolistas que presentan altos niveles de estrés y ansiedad presentan entre dos y cinco veces más riesgo de lesionarse”.

Zavala se lesionó en su rodilla derecha tras su insólito penal en el Colo Colo vs Peñarol. | Foto: Captura.

“Estudios realizados en futbolistas indican que casi el 60% de los jugadores que se lesionan presentan niveles elevados de ansiedad competitiva. Hay una relación significativa entre la lesión y ansiedad”, agregó.

Para cerrar, Paula Ortiz afirmó que “cuando hay demasiada ansiedad crece la tensión muscular, se reduce la precisión y sube el riesgo de sufrir lesiones musculares y articulares. Y eso es lo que vi en esa jugada”.

Cabe recordar que el atacante sufrió una contusión en la rótula de esa rodilla, lo que lo tiene en duda para el debut de los albos en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache del sábado 31 de enero (12:00 horas).