Colo Colo se encuentra preparando lo que será una nueva temporada donde experimenta importantes salidas como la de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, ante esto el cuadro albo puso sus ojos en posibles refuerzos en la cual uno que estaba muy cerca de llegar definió su futuro.

El Cacique se encuentra en búsqueda de refuerzos para el puesto de arquero donde el nombre de Sebastián Pérez tomó fuerza en los últimos días y, a pesar de que tiene contrato vigente con Palestino, se habla de que los albos buscaban concretar su fichaje.

Sebastián Pérez define su futuro

Según revela el comunicador Rodrigo Gómez, “Zanahoria” no llegará al Cacique esta temporada para pelear el puesto con Fernando de Paul. “Una opción menos para el arco de Colo Colo. En Palestino decidieron no desprenderse de Sebastián Pérez”.

Sebastián Pérez se queda en Palestino el 2026/Photosport

El otro arquero que se acerca a Colo Colo

Audax Italiano dejó en claro el próximo paso que estaría cerca de dar los albos, ya que anunció el fichaje de portero Pedro Garrido, que llega desde Universidad de Chile, quien se suma a Cristóbal Piña y Martín Ballesteros, lo da el espacio para que Tomás Ahumada, arquero que estaría en el radar de los albos.

ver también Hasta con fotos en la Garra Blanca: Pablo Aránguiz toma ventaja para ser nuevo fichaje de Colo Colo

Según revela ADN Deportes, el cuadro que dirige Fernando Ortiz viene siguiendo de cerca a porteros que se unan a Fernando de Paul y Ahumada entra en la lista.

Publicidad

Publicidad

“En las últimas horas, la gerencia deportiva alba, encabezada por Daniel Morón, ha consultado condiciones por Tomás Ahumada, guardameta de Audax Italiano, quien desde hace varios años viene destacando en La Florida”, explica el medio.

Los refuerzo de Colo Colo este 2026

Tras las importantes salidas de Cepeda y Pizarro, el cuadro anunció las llegadas de Javier Méndez, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa y Matías Fernández, buscando dejar atrás un complejo 2025 donde no lograron la clasificación a ninguna de las competencias internacionales.