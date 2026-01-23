Colo Colo y Lucas Cepeda separan caminos de manera definitiva. El extremo, exjugador de Santiago Wanderers, deja Macul y en cosa de horas se espera su presentación en el Elche de España, donde vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo.

La negociación no fue sencilla y estuvo marcada por múltiples idas y vueltas entre el jugador, la dirigencia de Blanco y Negro y el conjunto español. Por lo mismo, el monto de la transferencia nunca estuvo del todo claro: primero se habló de 4 millones, luego de 3 y finalmente se informó una cifra cercana a los 2,2 millones de la moneda estadounidense, lo que generó sorpresa por lo bajo de la venta para el ‘Cacique’, considerando los dos millones invertidos por Colo Colo por el 100% de Cepeda.

ver también “Es problema de Colo Colo”: Reinaldo Sánchez se desmarca del precio de venta de Cepeda

Sin embargo, el traspaso incluye una particular ‘letra chica’ que cambia el escenario y entrega un mayor alivio a la concesionaria alba.

El verdadero monto de la venta de Cepeda a España

De acuerdo con la información publicada por La Tercera, la salida de Lucas Cepeda a España se concretó a cambio de US$3 millones por el 70% del pase. Eso sí, de ese monto, Colo Colo recibe US$2,6 millones líquidos , monto mayor al informado en un principio, ya que la oferta del elenco español fue de 2,2 millones, pero de euros.

De esta forma, en Colo Colo sonríen, esto porque si bien el monto no actual no es una gran cifra, finalmente obtuvieron una ganancia cercana a los US$600 mil y aseguraron el 30% de una futura venta, quizás el punto más fuerte de la operación para el elenco albo.

Finalmente, Cepeda dejará a Colo Colo la cantidad de 2.6 millones de dólares y un 30% de una futura venta. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Lucas Cepeda en Elche?

Se espera que Lucas Cepeda pueda hacer su estreno con el conjunto hispano la próxima semana en un duelo soñado para el ex Caturro. Esto porque Elche enfrentará el sábado 31 de enero al FC Barcelona en el estadio Manuel Martínez Valero, duelo a jugarse a partir de las 17:00 horas de Chile.