Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas luego de la salida de uno de jugadores más importantes del país. Lucas Cepeda concretó su adiós al Cacique y prepara su desembarco en Europa con la camiseta del Elche.

Sin embargo, más allá de la alegría del salto del jugador, las críticas de los hinchas no se han hecho esperar por su bajo precio. El Eterno Campeón aceptó cerca de 2.2 millones de dólares, lejos de los 3 que vale su carta completa.

La situación no ha dejado muy contentos a los fanáticos, quienes esperaban que se desembolsara más por un extremo de su categoría. Es por ello que este viernes revelaron los motivos que llevaron al club a realizar esta polémica negociación.

Colo Colo apuesta a un futuro brillante de Lucas Cepeda para “regalarlo” al Elche

Las dudas que ha dejado el traspaso de Lucas Cepeda al Elche tiene a Colo Colo lleno de críticas. El Cacique dejó partir a su figura por un bajo precio, lo que para muchos no es negocio considerando los 2 millones de dólares que pagaron por la totalidad de su pase.

No obstante, hay una explicación para todo esto y fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN la destapó. “Fue tema en el directorio, pero a ellos no les convenía que se fuera por cláusula“, comenzó explicando este viernes.

En Colo Colo querían dejarlo partir, pero asegurando una parte de su carta. Es por ello que los cerca de 2.2 millones de dólares que pagó el Elche fueron sólo por una parte. Esto, con la idea de quedarse con otra en caso de que pueda dar un salto más importante en Europa.

“Entendían que, por su proyección, al venderlo por 2.2 y quedarse con el 30% podría hacer más caja. Ese es el juego que resuelve el directorio“, enfatizó el reportero albo.

El traspaso ya está definido y sólo queda esperar a que el chileno supere los exámenes médicos para que sea oficial. Con ello, dar inicio a una aventura en Europa en la que buscará seguir brillando como lo hizo en nuestro país.

Colo Colo vende a Lucas Cepeda en un precio más bajo del esperado, pero apelando a que la rompa en el Elche para que caiga más dinero. El Cacique deja ir a su principal figura para pensar en una nueva era con otros nombres.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de Lucas Cepeda y se enfoca en lo que será el debut en la Liga de Primera 2026. El próximo sábado 31 de enero el Cacique se verá las caras con Deportes Limache a partir de las 12:00 horas.