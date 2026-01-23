Después de meses entre los rumores, Lucas Cepeda por fin cumple su sueño de ir a jugar al extranjero. El extremo se va de Colo Colo para dar el salto y firmar con el Elche de España.

El ex Santiago Wanderers venía siendo protagonista del mercado de fichajes del fútbol chileno con interesados desde distintas partes del mundo. Una situación que lo mantuvo ansioso y que incluso llegó a impactar en su rendimiento en algunos encuentros.

Ahora, ya con el traspaso confirmado, el delantero empieza a analizar lo que fueron los últimos meses. Ahí no sólo aclaró todo, sino que también dejó entrever que su representante, Fernando Felicevich, tuvo un rol fundamental al contarle cada detalle de los interesados, algo que a la larga lo terminó desenfocando.

Lucas Cepeda destapa la “presión” de Fernando Felicevich para salir de Colo Colo

El futuro de Lucas Cepeda ya está claro y será lejos de Colo Colo. El extremo se va al Elche para disputar La Liga de España, uno de los torneos más importantes del planeta, gracias a una negociación que se dio más por presión que por necesidad.

Lucas Cepeda aseguró que Fernando Felicevich le contó todo para que sus ganas de salir de Colo Colo crecieran. Foto: Photosport.

“Era lo que estaba esperando, tuve paciencia, me enfoqué en Colo Colo que era lo principal“, dijo el jugador este viernes a la salida del Estadio Monumental, al que llegó a retirar sus cosas. “Lamentablemente hubo momentos malos, pero me voy contento y feliz por el cariño de siempre“.

Lucas Cepeda no escondió su emoción al dar el salto después de dos años en el Cacique. “Venía con la ilusión de ganarme un puesto aquí y estuve a la altura. Hubo momentos malos pero esto es así, me voy con el cariño de la gente día a día“.

Fue tras ello que el extremo reveló la presión que fue metiéndole Fernando Felicevich al entusiasmarlo con los interesados en sus servicios. “Íbamos dependiendo de las ofertas que llegaba, mi representante me decía todo y tomamos esta. Vamos a ir con todo a dejar el nombre de Colo Colo, Wanderers y el mío en lo más alto“.

Además, Lucas Cepeda confirmó que evitó a toda costa que esto lo afectara. “Estaba tranquilo, jamás estuve amurrado ni con malas disposición. Estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar y se logró, ahora hay que ir por todo. Di el paso pero ahora hay que mantenerse allá“.

Finalmente, el ex Santiago Wanderers le avisó a su nuevo club que llega en perfectas condiciones. “Tuvimos dos semanas intensas que el cuerpo técnico nos sacó el jugo, me voy con buen ritmo para allá“.

Lucas Cepeda se va de Colo Colo rumbo al Elche después de meses esperando una opción para dar el salto al extranjero. Como hace tiempo no pasaba, un chileno parte directo desde el país a una de las principales ligas de Europa, donde deberá demostrar sus condiciones.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda se deja querer antes de partir de Colo Colo, donde logró disputar un total de 72 partidos oficiales. En ellos marcó 15 goles, dio 8 asistencias y alcanzó los 5.173 minutos dentro del campo de juego.

