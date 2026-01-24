Pronósticos Arsenal vs Manchester United: ¿podrá el equipo de Carrick cortar la racha de los Gunners?

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en Arsenal vs Manchester United, en la jornada 23 de la liga inglesa.

La Premier League ofrecerá un gran espectáculo este domingo 25 de enero, cuando Arsenal reciba a Manchester United en el Emirates Stadium por la fecha 23. Los Gunners son líderes del certamen, llevan 12 partidos sin perder entre todas las competencias y, a mitad de semana, vencieron con autoridad a Inter en el Giuseppe Meazza por la Champions League, quedando como únicos punteros con puntaje perfecto.

Del otro lado estará el equipo dirigido por Michael Carrick, que viene de vencer a Manchester City en el derbi de la ciudad y llega con la confianza de poder complicar a los de Mikel Arteta.

En la previa del encuentro, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Manchester United

Ambos equipos anotarán: Si 1.75 Remates de Bryan Mbeumo: Más de 1.5 1.83 Resultado del segundo tiempo: Arsenal 1.83

Arsenal y United, partidos abiertos y con goles de los dos lados

En siete de los últimos nueve partidos de Arsenal, considerando todas las competencias, ambos equipos lograron anotar.

Esta tendencia también se repite en Manchester United: en nueve de sus 11 encuentros más recientes, marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en bet365

Bryan Mbeumo, una amenaza constante en ataque

Bryan Mbeumo atraviesa una racha ofensiva destacable: en sus últimos siete encuentros de Premier League, remató al menos dos veces. De hecho, en 14 de sus 17 apariciones en la liga, realizó dos disparos o más.

En total, ejecutó 45 remates, de los cuales 26 fueron entre los tres palos. El camerunés suma siete goles con United en el torneo.

Remates de Bryan Mbeumo: Más de 1.5 – 1.83 en bet365

Arsenal marca diferencias en los segundos tiempos

Los Gunners de Mikel Arteta son los más fuertes tras el descanso: ganaron 12 de sus 22 segundos tiempos. Esta estadística se potencia en condición de local, donde se impusieron en ocho de las 11 segundas partes disputadas.

Manchester United, en cambio, es el quinto conjunto con peores registros en este apartado. Como visitante, acumuló cinco derrotas, tres empates y apenas tres victorias en los 11 segundos tiempos que jugó fuera de casa.

Resultado del segundo tiempo: Arsenal – 1.83 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Manchester United

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Arsenal vs Manchester United: últimos partidos