Matías Dituro habla del impacto positivo que provocó Lucas Cepeda en Elche: “La gente está…”

Pasar del fútbol chileno a la Liga de España sin escalas es muy complicado. Justamente eso hizo Lucas Cepeda, quien de a poco se está ganando un puesto en Elche.

El zurdo, de dos buenas temporadas con Colo Colo, dio el salto al fútbol europeo y se está ganando un lugar en el elenco ilicitano, que lamentablemente está peleando por no descender.

Cepeda empieza a sumar titularidades y confianza. Ya tiene cinco partidos en La Liga, con 275 minutos en cancha y aún no ha tenido la suerte de marcar su primer gol en España.

Matías Dituro y el impacto de Lucas Cepeda en las redes sociales de Elche

En la actualidad los hinchas apoyan en los equipos en vivo y también en redes sociales. En ese ámbito Elche creció mucho gracias a la llegada de Lucas Cepeda y a los chilenos que se han sumado a las diferentes cuentas del elenco español.

Sobre el impacto que provocó el porteño en las redes habló el ex arquero de Universidad Católica Matías Dituro, quien reconoce que los chilenos están muy pendientes a los que les ocurre en La Liga.

Lucas Cepeda jugando en Elche. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

“Veo que la gente en Chile está muy pendiente de lo que está sucediendo con nosotros, sobre todo la gente de Católica conmigo y con la llegada de Lucas hay mucha gente que lo sigue a él en redes sociales y hay gente que quiere que le vaya bien”, sostuvo el argentino nacionalizado chileno.

Elche tiene dos partidos muy duros en las próximas jornadas, porque se tiene que medir ante Villarreal y Real Madrid, donde tiene que sumar para no caer en la zona de descenso.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

