La Liga de España está que arde. En la parte alta de la tabla de posiciones el título lo pelean FC Barcelona y Real Madrid, mientras que en la zona roja hay varios equipos luchando por seguir en Primera.

Uno de los clubes que está complicado es el Elche de Lucas Cepeda, equipo que está a dos puntos por encima de Real Mallorca, el último equipo que está perdiendo la categoría en el certamen ibérico.

El arquero titular del elenco ilicitano es el argentino nacionalizado chileno Matías Dituro, quien analiza su continuidad en el club, donde termina contrato a finales de la temporada 2025-2026.

ver también Trabajó con Guede en Colo Colo y llega a River Plate de Argentina con el Chacho Coudet

Matías Dituro habla de su futuro en Elche

Matías Dituro asistió a conferencia de prensa este jueves en Elche, en la previa al partido con Villarreal, y habló de su futuro en España, donde termina contrato a finales de la temporada que está en curso.

“Mi contrato termina a final de temporada, la verdad es que tanto yo como mi familia estamos muy contentos en Elche. Estoy contento en el club, en el vestuario con mis compañeros, con la gente que trabaja acá, estamos muy felices”, señaló el ex arquero de Universidad Católica.

Matías Dituro analiza su futuro. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“La verdad es que no hemos tenido ningún contacto, el año pasado sucedió igual, al final nos estamos jugando cosas importantes y lo que pueda pasar a nivel personal queda a segundo plano, lo importante es a nivel grupal y es conseguir el objetivo de quedarnos en Primera y luchar hasta el final por eso. Mi foco está ahí, después vemos lo que sucede con mi contrato”, agregó.

Sin embargo, Matías Dituro reconoce que varios equipos lo han contactado cuando el libro de pases está abierto y aprovechó de agradecer el cariño que le muestran los hinchas de la UC.

“Le quiero agradecer siempre al pueblo chileno y al hincha de Católica por el cariño que siempre me han brindado a mí. En el mercado de pases hubo equipos que preguntaron por mí, pero yo siempre quise quedarme en Elche”, cerró.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El arquero Matías Dituro termina su contrato con Elche al finalizar la temporada 2025-2026 .

termina su contrato con al finalizar la temporada . Elche supera por dos puntos al Real Mallorca en la lucha por no descender.

supera por al en la lucha por no descender. El portero confirmó que no ha tenido contactos para renovar su vínculo con el club.

ver también ¿La maldición de Chilavert? Avisan grave lesión de Mbappé en Real Madrid que lo alerta rumbo al Mundial

La tabla de posiciones de la Liga de España