O’Higgins sacó ventaja en la ida de la última fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima. El Capo de Provincia se hizo fuerte en el Estadio El Teniente y dio el primer paso pensando en la revancha.

En un partido intenso los celestes intentaron tomar el protagonismo y cuando el primer tiempo se iba sin goles, apareció Francisco González para marcar en el 45+8’, que desató la alegría en Rancagua.

En el complemento, el equipo de Lucas Bovaglio supo manejar la ventaja y resistir los intentos de Tolima, quedándose con un triunfo clave de cara al duelo de vuelta.

O’Higgins vs. Tolima: Fecha y hora del partido de vuelta

Con este resultado, O’Higgins viajará a Colombia con una ventaja mínima, pero importante, en busca de sellar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La revancha ante Deportes Tolima se jugará el miércoles 11 de marzo a las 21:30 hrs , instancia en la que los celestes intentarán cerrar la clasificación en suelo colombiano.

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

El 12 de marzo se completará la lista de los 32 clubes que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una vez que se definan los últimos clasificados provenientes de la tercera ronda previa.

Con todos los equipos confirmados, el sorteo de los grupos se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas de Chile (23:00 GMT) en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, en Paraguay.