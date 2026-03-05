O’Higgins sufrió una baja inesperada por una falta que dejó con 10 jugadores al Deportes Tolima. Y que hizo cundir la preocupación de varios jugadores del Capo de Provincia, como Felipe Faúndez. También la del argentino Martín Sarrafiore. Y de Arnaldo Castillo, quien apunta a ser llamado a la selección chilena.

Alan Robledo quedó tendido en el piso tras un golpe de Kelvin Florez, quien fue expulsado sin chistar por el árbitro uruguayo Andrés Matonte. Sus compañeros llamaron rápidamente a los médicos. Finalmente, el trasandino ex Chacarita Juniors fue sustituido por Nicolás Garrido.

Tras el partido, conversó con Celeste Aunque Cueste y contó sus sensaciones de ese fuerte golpe. “Fue una jugada rápida, me lastimó la verdad de manera importante. Me siento bien, nunca perdí el conocimiento. Me dolía mucho la herida vendada, pero estoy bien”, describió Robledo.

La preocupación por Alan Robledo en el triunfo del Capo de Provincia. (Captura ESPN).

“Me curaron un poco los médicos, seguramente mañana evaluar bien. Pero me siento bien. No quería salir, pero el corte era muy profundo. No perdí el conocimiento”, rememoró Robledo, zaguero de 28 años que llegó a los celestes en 2025 desde Alvarado de Argentina.

Así salió el infractor de Tolima, quien recibió el consuelo de Felipe Faúndez. (Captura ESPN).

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Pavez y autocrítica tras triunfo de O’Higgins ante Tolima: “Queríamos sacar…”

Alan Robledo cuenta detalles del escalofriante golpe que lo sacó del O’Higgins vs Tolima

Alan Robledo quedó en duda en O’Higgins tras la victoria en la ida ante Tolima de Colombia en la llave que premia con un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “No quería salir, pero fue decisión del profe y hay que respetarlo”, aseguró el zaguero, quien formó una dupla muy sólida con su compatriota argentino Miguel Brizuela.

Lucas Bovaglio se la jugó por sacar a Robledo y que entrara Nicolás Garrido. (Jorge Loyola/Photosport).

En su carrera de futbolista, Bovaglio también fue defensor. Quizá sabía que es arriesgado dejarlo en el campo de juego por lo expuesto a los golpes en esa zona que está un marcador central. “Vamos a evaluar bien con los médicos a ver si llego para el sábado, agradezco a toda la gente que me mandó mensajes”, expresó Alan Robledo.

Publicidad

Publicidad

Alan Robledo salió así de la cancha en El Teniente. (Jorge Loyola/Photosport).

Por lo pronto, quedó como una incógnita la presencia de Robledo para un partido difícil en la 6° fecha de la Liga de Primera 2026. El Capo de Provincia será local ante Universidad Católica el sábado 7 de marzo en el estadio El Teniente a las 20 horas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también La gran ventaja que tendrá Tolima sobre O’Higgins para revancha por Copa Libertadores

Cuándo se juega la revancha de este partido?

El partido de vuelta entre Deportes Tolima y O’Higgins se jugará el miércoles 11 de marzo en Ibagué, Colombia, a contar de las 21:30 horas.

Revisa el compacto del triunfo del Capo de Provincia ante Tolima