Francisco Meneghini está atravesando su primera gran crisis en Universidad de Chile tras su fracaso en la Copa Sudamericana 2026. Los azules cayeron ante Palestino y estando recién marzo ya se quedaron sin competencias internacionales para todo lo que resta del año.

Con este presente son varios lo que piden el despido de Paqui y un volantazo importante en la dirección técnica del equipo. Ahí es donde hay un nombre que es el sueño de muchos hinchas para devolverle la mística al club: Jorge Sampaoli.

El casildense está sin equipo tras ser despedido hace unas semanas del Atlético Mineiro, por lo que en caso de cortar el ciclo de Paqui, la U tendría vía libre para buscar un regreso. Sin embargo, hay unas condiciones que Sampaoli puso en su momento para poder volver.

Lo que pide Sampaoli para volver a Universidad de Chile

Fue en el 2017 cuando en un encuentro con hinchas azules el DT les aseguró que “el día que la U tenga la posibilidad de necesitarme, yo seguramente voy a estar. En algún momento nos vamos a encontrar. Voy a volver para superar el récord de público”.

“En la U fueron los mejores momentos de mi carrera. Estoy muy feliz de estar acá hablando con ustedes. Pasamos momentos muy gratos que fueron reconocidos. La U fue respetada y valorada a nivel mundial. Fue algo inolvidable y debo devolver el cariño que me ha dado esta gente”, agregó.

Jorge Sampaoli quiere a nueva gente manejando Universidad de Chile para poder volver. | Foto: Photoport.

Años más tarde, en el 2022, el argentino aseguró en charla con ADN Radio que “una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar. Pero si era manejada por su pueblo y por su gente”.

“Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz”, concluyó en ese entonces.

Los números de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile

En total el casildense dirigió en la U un total de 135 partidos con 80 triunfos, 35 empates y 20 derrotas, lo que da un 67.9 % de rendimiento. Con los azules ganó tres títulos nacionales y una Copa Sudamericana.

