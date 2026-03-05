Es tendencia:
Universidad de Chile

Las condiciones que pide Jorge Sampaoli para llegar a U de Chile: “Cuando haya alguien con…”

Con Francisco Meneghini tremendamente cuestionado tras la eliminación en la Copa Sudamericana son varios los hinchas azules que sueñan con el regreso del casildense al club.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.Sampaoli dejó en claro en su momento que volvería a la U.

Francisco Meneghini está atravesando su primera gran crisis en Universidad de Chile tras su fracaso en la Copa Sudamericana 2026. Los azules cayeron ante Palestino y estando recién marzo ya se quedaron sin competencias internacionales para todo lo que resta del año.

Con este presente son varios lo que piden el despido de Paqui y un volantazo importante en la dirección técnica del equipo. Ahí es donde hay un nombre que es el sueño de muchos hinchas para devolverle la mística al club: Jorge Sampaoli.

El casildense está sin equipo tras ser despedido hace unas semanas del Atlético Mineiro, por lo que en caso de cortar el ciclo de Paqui, la U tendría vía libre para buscar un regreso. Sin embargo, hay unas condiciones que Sampaoli puso en su momento para poder volver.

Lo que pide Sampaoli para volver a Universidad de Chile

Fue en el 2017 cuando en un encuentro con hinchas azules el DT les aseguró que “el día que la U tenga la posibilidad de necesitarme, yo seguramente voy a estar. En algún momento nos vamos a encontrar. Voy a volver para superar el récord de público”.

“En la U fueron los mejores momentos de mi carrera. Estoy muy feliz de estar acá hablando con ustedes. Pasamos momentos muy gratos que fueron reconocidos. La U fue respetada y valorada a nivel mundial. Fue algo inolvidable y debo devolver el cariño que me ha dado esta gente”, agregó.

Jorge Sampaoli quiere a nueva gente manejando Universidad de Chile para poder volver. | Foto: Photoport.

Años más tarde, en el 2022, el argentino aseguró en charla con ADN Radio que “una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar. Pero si era manejada por su pueblo y por su gente”.

“Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz”, concluyó en ese entonces.

Los números de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile

En total el casildense dirigió en la U un total de 135 partidos con 80 triunfos, 35 empates y 20 derrotas, lo que da un 67.9 % de rendimiento. Con los azules ganó tres títulos nacionales y una Copa Sudamericana.

En síntesis

  • Francisco Meneghini enfrenta una crisis tras la eliminación de Universidad de Chile en Copa Sudamericana.
  • El entrenador Jorge Sampaoli se encuentra sin equipo tras ser despedido del Atlético Mineiro.
  • El estratega argentino condicionó su regreso a que el club sea manejado por su gente.
