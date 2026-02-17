Más de 21 millones de dólares: detallan las millonarias indemnizaciones que recibe Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli vuelve a ser uno de los nombres más buscados en el mercado de fichajes. Esto debido a que el entrenador trasandino fue despedido de Atlético Mineiro, por lo que suma un nuevo fracaso en su carrera.

Es que el adiestrador alcanzó a estar solo cinco meses en el elenco brasileño. Campaña donde perdió la final de Copa Sudamericana, lo que finalmente le pasó la cuenta. El pobre rendimiento en el inicio del Brasileirao 2026 y la falta de refuerzos de categoría, marcaron sus últimos días en el “Galo”.

Lo llamativo es que ahora superará los 21 millones de dólares solo en indemnizaciones. Es que no todo ha sido malo para el calvo estratega que logró ganar la Copa América con Chile.

En una recopilación de los montos que ha recibido se detalla que tras su salida de la Roja acumuló dos millones de dólares. En la selección de Argentina fueron 1,5 millones. En Santos la cifra abarcó 800 mil dólares. Posteriormente en Sevilla alcanzó los nueve millones. Flamengo aportó con dos millones y Rennes también se puso con seis millones. Lo que arroja un total de 21.300.000 dólares.

Sampaoli disfruta de más de 21 millones solo en indemnizaciones

Pero dicho monto va a aumentar ya que todavía le quedaba contrato con Atlético Mineiro. El vínculo se extendía hasta finales del 2027 y su salario por año contempla los 3,5 millones de dólares. Por lo que las cifras podrían incrementarse para Sampaoli.

¿Jorge Sampaoli reemplaza a Francisco Meneghini?

El tema es que ahora el entrenador casildense vuelve a sonar en Universidad de Chile. Así lo detalló Pedro Carcuro, quien informó que se levantó la candidatura de Jorge Sampaoli para reemplazar a Francisco Meneghini.

Lo que se da en medio del bajo rendimiento que registra Paqui con la U y cuando se avecina el Superclásico con Colo Colo y la llave de Copa Sudamericana ante Palestino.

“Es un super trascendido. “Si el camino por el cual transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ya han proclamado al entrenador que debería reemplazarlo y ya levantan su candidatura. Esto trata del retorno de Jorge Sampaoli”, enfatizó en el noticiario de TVN.

