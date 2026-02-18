El debut en Copa Libertadores siempre es muy difícil, pero O’Higgins inició de buena manera. Recién comenzado el partido, Francisco González les dio la ventaja temporal ante Bahía.

El Capo de Provincia hace su regreso al torneo de clubes más importante de América. En el Estadio El Teniente de Rancagua, los dirigidos por Lucas Bovaglio intentan comenzar con el pie derecho la serie ante los brasileños, para tener mejores opciones en la vuelta.

El golazo de González

Recién comenzado el partido, lejos de sentir los nervios o la ansiedad del estreno, O’Higgins salió con todo en busca de la apertura de la cuenta. Bahía, sorprendido por el planteamiento de los chilenos, no pudo evitar que los celestes convirtieran antes de lo esperado.

ver también O’Higgins vs Bahía – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Recién a los cuatro minutos, cuando el Capo ya era superior, Francisco González encaró por el sector derecho del ataque celeste. Cuando parecía que la defensa brasileña controlaba, este guapeó con grandeza, enganchó hacia adentro y disparó. Con un efecto increíble, el balón se clavó al palo más alejado del portero Ronaldo.

La locura fue total en Rancagua. La banca de O’Higgins, incluyendo al DT, corrieron como si hubiera sido un gol al último minuto, pero lo era recién en los primeros. La hinchada que llegó en masa a apoyar a su club, deliró en las tribunas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Claro que el más emocionado sin dudas, era el propio González. Luego de anotar, se lanzó al suelo visiblemente emocionado, incluso con lágrimas en sus ojos. Convertir un golazo en el debut de Copa Libertadores no es para cualquiera, y el argentino de 24 años lo logró.

De esta manera, O’Higgins le gana de manera temporal a Bahía en Rancagua por 1-0. Los Celestes juegan de gran manera y esperan mantener la ventaja y así quedarse con la victoria en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América.