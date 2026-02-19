Es tendencia:
Lanús vs Flamengo: minuto a minuto en vivo Recopa Sudamericana entre Matías Sepúlveda y Erick Pulgar

Duelo de chilenos en el partido de ida entre los campeones de Copa Sudamericana y Libertadores del año 2025.

Por Nelson Martinez

Duelo de chilenos por una nueva copa.
Partidazo que acapara las miradas de todo el continente se viene en Argentina. Ahí, los dos campeones del 2025 disputarán la ida de la Recopa Sudamericana, con Lanús recibiendo al Flamengo de Brasil.

Y será un duelo de chilenos, ya que en Lanús arribó Matías Sepúlveda esta temporada, donde poco a poco ha ido sumando minutos en la liga trasandina. El Tucu jugó 26 minutos en el reciente duelo ante Independiente.

Por su parte, Erick Pulgar mete miedo con el súper Flamengo, quien tiene un equipo plagado de estrellas incluido el chileno. El ex U Católica es titular indiscutido en el último campeón de Copa Libertadores.

El primer duelo se juega en Buenos Aires, mientras el de regreso se disputará en Río de Janeiro, donde el campeón de la Libertadores cierra de local.

Minuto a minuto:

BUENAS NOCHES REDGOLEROS

Comienza el minuto a minuto de un partidazo que paraliza Sudamérica. Duelo de chilenos entre Lanús y Flamengo, con Matías Sepúlveda y Erick Pulgar en distintas veredas.

Se juega en duelos de ida y vuelta y todo parte en Buenos Aires.

