Día de definiciones en Sudamérica y con chilenos como protagonistas. Este jueves 19 de febrero se juega el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, donde Lanús de Argentina recibirá en el estadio Ciudad de Lanús al siempre poderoso conjunto de Flamengo de Brasil.

Gran encuentro entre el campeón de la Copa Sudamericana, que cuenta entre sus filas con el ex Universidad de Chile Matías ‘Tucu’ Sepúlveda desde esta temporada, y el flamante campeón de la Copa Libertadores, que tiene como pieza clave en su XI al consagrado volante nacional, Erick Pulgar.

Duelo clave que a continuación, te invitamos a conocer todos los detalles, horario, TV, formaciones y fecha de la revancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Lanús vs. Flamengo hoy por Recopa Sudamericana?

Lanús vs. Flamengo juegan este jueves 19 de febrero desde las 21:30 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver por TV y STREAMING la Recopa Sudamericana?

El partido de ida entre Lanús y Flamengo será transmitido por TV en Chile a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Lanús llega la Recopa Sudamericana como campeón 2025 de la Copa Sudamericana. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images)

Probables formaciones Lanús vs. Flamengo:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.

¿Cuándo se jueva la vuelta de la Recopa Sudamericana?

El encuentro de revancha entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana se juega el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 21:30 horas de Chile en el Maracaná de Río de Janeiro.