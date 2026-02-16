Un domingo muy agitado fue el que tuvo el volante chileno Erick Pulgar, especialmente luego de anotar su segundo gol consecutivo con Flamengo, esta vez para el triunfo ante Botafogo por 2-1, para clasificar a semifinales del Campeonato Carioca.

Es que en el encuentro que se disputó en el Estadio Nilton Santos, cometió un error que el propio jugador reconoció en el empate parcial que convirtió el uruguayo Alexander Barboza, y que arregló con el cabezazo que le dio la victoria al “Mengão”.

Luego del encuentro, el técnico de Flamengo, Filipe Luis, volvió a deshacerse en elogios hacia Erick Pulgar no dudó en calificar como “un monstruo“, y destacó el trabajo que realizó el antofagastino en el encuentro ante Botafogo, no sólo con su gol.

“Mucha gente se fija en el gol que marcan los jugadores, pero yo me fijo en lo que hacen sin el balón. Lo que hace es increíble. Pulgar es un monstruo. Me alegra verlo recompensado con goles, pero lo más importante es el sacrificio que hace por el equipo. Hace que el equipo mejore“, afirmó el DT rubronegro.

La celebración de Erick Pulgar tras ser figura en Flamengo

Pero el día no quedó en el partido para el chileno. Pues en Brasil se está por estos días en “época de Carnaval“, donde celebran su mayor fiesta patria, y el futbolista no se quedó ausente de esta conmemoración, pues lo hizo a lo grande.

Según reveló el usuario de X “Daily do Garotinho”, Erick Pulgar llegó hasta el Sambodromo Marques de Sapucai en Río de Janeiro, con tanta fortuna que en la red social expresó que el nacional “está en nuestro camarote“, es decir en uno de los palcos VIP del recinto.

Este personaje no perdió la oportunidad de sacarse una fotografía con el oriundo de Antofagasta, en una imagen donde se ve al deportista con un vaso en su mano derecha. Un posteo que ya cuenta con cerca de 100 mil visualizaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

El Flamengo de Erick Pulgar viajará esta semana a Argentina, donde el jueves 19 de febrero enfrentará a Lanús en el Estadio “Néstor Díaz Pérez”, en el duelo de ida por la Recopa Sudamericana, a partir de las 21:30 horas.