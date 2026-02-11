Es tendencia:
Erick Pulgar regala su camiseta a pequeño hincha tras su golazo en el Flamengo

Erick Pulgar marcó un golazo en el triunfo de Flamengo y cerró la noche con un gesto que emocionó a toda la hinchada del Mengao.

Por Sebastián Amar

Erick Pulgar es figura en Flamengo
© Getty ImagesErick Pulgar es figura en Flamengo

Erick Pulgar volvió a ser protagonista en Brasil. El mediocampista chileno marcó un verdadero golazo en el triunfo del Flamengo 2-1 sobre el Vitória. Esto confirma su gran momento y así mismo se lo reconoce la hinchada con ovaciones.

Sin embargo, la historia no terminó con su brillante actuación y golazo. Tras el pitazo final, Pulgar tuvo un gesto de amabilidad que rápidamente se volvió viral. Pulgar se acercó a la tribuna donde estaba la hinchada de Flamengo y le regaló su camiseta a un pequeño hincha, provocando la emoción del niño y la emoción de toda la hinchada.

La escena reflejó el vínculo que Pulgar ha ido construido con el club y su gente. No solo responde dentro de la cancha con su rendimiento y títulos, sino que también demuestra cercanía fuera de ella.

El chileno vive una etapa dorada en río de Janeiro. Desde su llegada al Flamengo se consolidó como pieza clave del mediocampo y fue parte de la temporada 2025 llena de conquistas, especialmente al levantar la Copa Libertadores.

Sin espacio para relajarse

Pese al gran momento, Pulgar sabe que no puede bajar la intensidad de su juego. En Flamengo la competencia interna es feroz y nombres como Lucas Paquetá, Jorginho, Evertton Araújo y Allan pelean por un lugar en el mediocampo.

Ese escenario obliga al chileno a sostener su nivel en cada partido. Cada actuación cuenta en un plantel repleto de figuras que presionan minuto a minuto, elevando así la exigencia dentro del mismo camarín.

Por ahora Pulgar responde como mejor sabe: con fútbol, personalidad y gestos que marcan fuera de la cancha. Golazo en cancha, camiseta regalada y una noche perfecto para el chileno.

