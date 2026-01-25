Es tendencia:
No va por TV: Así puedes ver gratis el clásico entre Fluminense vs. Flamengo por el Campeonato Carioca

Erick Pulgar estaría contemplado en la oncena titular para enfrentar al Flu.

Por Franccesca Arnechino

Erick Pulgar estaría en la oncena titular del Flamengo.
© Getty ImagesErick Pulgar estaría en la oncena titular del Flamengo.

Por la cuarta fecha del Campeonato Carioca, Fluminense será local ante un Flamengo que vive un presente delicado y mira de reojo la zona baja del torneo estadual.

La cuota chilena la pone Erick Pulgar, quien asoma como titular en el Fla, que marcha quinto del Grupo B con cuatro puntos y en zona de promoción por diferencia de gol. Mientras que el Fluminense, es segundo del Grupo A con seis unidades en buen momento tras su último triunfo.

Fluminense vs. Flamengo: Horario y dónde ver el partido

Fluminense y Flamengo se enfrentan este domingo 25 de enero, desde las 18:00 hrs, en el Estadio Estadio Maracaná, por el clásico del Campeonato Carioca.

El partido entre el Flu y el Mengão, lamentablemente no tendrá transmisión en Chile, pero la buena noticia es que podrás verlo gratis a través del canal de Youtube oficial de Fluminense: Fluminense FC YouTube.

Probables formaciones Fluminense vs. Flamengo

  • Fluminense: Fábio Lopes; Renê Martins, Juan Freytes, Ignácio da Silva, Samuel Xavier; Luciano Acosta, Matheus Martinelli, Paulo Henrique; Matheus dos Reis, Everaldo Stum y Agustín Canobbio.
  • Flamengo: Agustin Rossi; Daniel Sales, Léo Pereira, Vitor Eduardo da Silva, Emerson Royal; Evertton Araújo, Erick Pulgar, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata, Everton Soares y Bruno Henrique.
