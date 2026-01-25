Por la cuarta fecha del Campeonato Carioca, Fluminense será local ante un Flamengo que vive un presente delicado y mira de reojo la zona baja del torneo estadual.

La cuota chilena la pone Erick Pulgar, quien asoma como titular en el Fla, que marcha quinto del Grupo B con cuatro puntos y en zona de promoción por diferencia de gol. Mientras que el Fluminense, es segundo del Grupo A con seis unidades en buen momento tras su último triunfo.

Fluminense vs. Flamengo: Horario y dónde ver el partido

Fluminense y Flamengo se enfrentan este domingo 25 de enero, desde las 18:00 hrs , en el Estadio Estadio Maracaná, por el clásico del Campeonato Carioca.

El partido entre el Flu y el Mengão, lamentablemente no tendrá transmisión en Chile, pero la buena noticia es que podrás verlo gratis a través del canal de Youtube oficial de Fluminense: Fluminense FC YouTube.

Probables formaciones Fluminense vs. Flamengo

Fluminense: Fábio Lopes; Renê Martins, Juan Freytes, Ignácio da Silva, Samuel Xavier; Luciano Acosta, Matheus Martinelli, Paulo Henrique; Matheus dos Reis, Everaldo Stum y Agustín Canobbio.

