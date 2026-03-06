Es tendencia:
Fútbol Mexicano

América confirma grave lesión de Víctor Dávila y adelantan largo plazo de recuperación

Oficial: América confirma la grave lesión sufrida por Víctor Dávila y adelantan el largo plazo de recuperación. El chileno se pierde casi o todo el resto del año.

Por Diego Jeria

Serán meses complicados para el delantero chileno del Club América, Víctor Dávila. El iquiqueño de 28 sufrió una grave lesión el pasado miércoles en el duelo de LAs Águilas contra el FC Juárez, por el Clausura de la Liga MX.

Si bien la confirmación oficial del América demoró, el club mexicano informó finalmente que Dávila sufrió “una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha“.

A pesar de la demora en la información oficial del América, en México el periodista Alex Orvañanos había adelantado lo que se comentaba al interior del club: Víctor Dávila estará al menos ocho meses fuera de las canchas.

El comunicado del América

Cabe recordar que Dávila sufrió la lesión en los 36′ de duelo entre América y Juárez, cuando intentó controlar un balón dentro del área y cayó mal con todo su peso en la pierna derecha. Debió abandonar la cancha, trasladado a un centro asistencial para ser sometido a exámenes médicos.

Lo que sí es seguro es que ahora Dávila deberá afrontar una operación, el proceso postoperatorio y una larga rehabilitación.

Con ocho meses de recuperación por delante, y en el mejor de los casos, Víctor Dávila podrá volver a las canchas recién en diciembre.

Junto con perderse casi todo el resto del año en el América, Dávila tendrá que hacerse la idea que tampoco será opción para los amistosos de la selección chilena, agendados Cabo Verde y Nueva Zelanda a fines de marzo y Portugal y otro rival en junio.

