Uno de los grandes protagonistas en el mercado de fichajes es el delantero chileno Víctor Dávila, quien puede salir del Club América y volver al balompié nacional.

El delantero formado en Huachipato es el gran deseo de Colo Colo, quien pone sus esfuerzos por quedarse con los servicios del ex seleccionado nacional.

Dávila no es considerado en América, de hecho está jugando con los juveniles de las Águilas, por lo que Blanco y Negro hizo una oferta por una cesión sin opción de compra por el jugador.

El impactante sueldo de Víctor Dávila en América

Está claro que América se quiere desprender del chileno y así liberar un cupo de extranjero, para fichar al volante brasileño de Palmeiras Raphael Veiga, negociación que los aztecas tienen adelantada.

El gran problema es el enorme sueldo que tiene Víctor Dávila en el gigantesco cuadro de Ciudad de México, que le paga cerca de 1.5 millones de dólares por año, según dio a conocer el medio partidario América Monumental.

La idea en Macul es que Blanco y Negro se haga cargo de una pequeña parte del suelo del delantero y que el resto lo cubra el cuadro dueño de su pase, algo que no cierra del todo en el conjunto azteca.

Colo Colo se lanzó a la piscina y busca el milagroso fichaje de Víctor Dávila, el cual se puede dar por las ganas de América de México de sacarse de encima al atacante y así poder amarrar la llegada de Veiga para 2026.