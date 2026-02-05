Este fin de semana regresa la Copa Davis a Chile. El máximo torneo de selecciones del tenis volverá a disputarse en territorio nacional, cuando el equipo chileno, comandado por Nicolás Massú, reciba al combinado de Serbia en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, por la fase de Qualifiers.

Varias dudas surgieron respecto a los singlistas de esta serie, especialmente en el equipo europeo, que no solo sufrió la baja de Novak Djokovic, su máximo referente, sino también la de otras figuras como Miomir Kecmanovic (60°), Laslo Djere (92°) y Hamad Medjedovic (90°).

De esta forma, este jueves quedaron definidos los encuentros que se disputarán durante estas jornadas y, a continuación, te contamos todos los detalles.

Así se juega la serie Chile vs. Serbia

La serie parte este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas. Duelo donde Nicolás Massú sorprendió al dejar afuera a Cristian Garin (92°) de los singles y se inclinó por Tomás Barrios (112°), quien será el segundo singlista de Chile y abrirá la contienda ante Dusan Lajovic (123°).

Tras este encuentro es el turno de Alejandro Tabilo (73°), primera raqueta nacional que se medirá ante el joven de 18 años, Ognen Milic (462°), debutante en la Davis.

Todo continua la jornada sabatina, también desde las 18:00 horas cuando se desarrollen los dobles, ahí los representantes nacionales serán Alejandro Tabilo (310° en dobles) y Nicolás Jarry (sin ranking en dobles)ante los gemelos Ivan y Matej Sabanov, 220 y 221 del mundo respectivamente.

En caso de ser necesario, los dos singles restantes serán nuevamente protagonizados por Tabilo y Barrios, en el caso de ‘Jano’, enfrentará a Lajovic y Barrios haría lo propio ante Milic.

Programación de Chile vs. Serbia por Copa Davis

Viernes 6 de febrero:

Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic desde las 18:00 horas.

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic al termino de Barrios vs. Lajovic.

Sábado 7 de febrero:

Tabilo/Jarry vs. Sabanov/Sabanov desde las 18:00 horas por los dobles.

por los dobles. Alejandro Tabilo vs. Dusan Lajovic al termino del dobles.

al termino del dobles. Tomás Barrios vs. Ognen Milic al termino de Tabilo vs. Lajovic.

