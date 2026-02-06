El equipo chileno sale al Court Central del Estadio Nacional a medirse con Serbia, por las clasificaciones de la Copa Davis.
El encargado de abrir la serie para Chile será Tomás Barrios (112°), quien fue escogido por Nicolás Massú para ser el segundo singlista del cuadro nacional.
Ante la serie de bajas, el capitán serbio, Viktor Troiki, eligió al experimentado Dusan Lajovic (123°), como su primer singlista, quien tiene la obligación de vencer al chillanejo si quiere que la serie sea pareja.
Marcador: Chile vs Serbia
|Clasificaciones Copa Davis
|1° set
|2° set
|3° set
|Tomás Barrios (Chile)
|0
|Dusan Lajovic (Serbia)
|0