Copa Davis

En vivo: Tomás Barrios va por el gran golpe ante Dusan Lajovic en la Copa Davis

El designado como número 2 de Chile abre la serie ante los balcánicos en el Court Central del Estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Tomás Barrios abre la serie entre Chile vs Serbia.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTTomás Barrios abre la serie entre Chile vs Serbia.

El equipo chileno sale al Court Central del Estadio Nacional a medirse con Serbia, por las clasificaciones de la Copa Davis.

El encargado de abrir la serie para Chile será Tomás Barrios (112°), quien fue escogido por Nicolás Massú para ser el segundo singlista del cuadro nacional.

Ante la serie de bajas, el capitán serbio, Viktor Troiki, eligió al experimentado Dusan Lajovic (123°), como su primer singlista, quien tiene la obligación de vencer al chillanejo si quiere que la serie sea pareja.

Marcador: Chile vs Serbia

Clasificaciones Copa Davis1° set2° set3° set
Tomás Barrios (Chile)0
Dusan Lajovic (Serbia)0
LLEGA EL PÚBLICO

Las puertas del Court Central del Estadio Nacional se abrieron a las 15:00 horas, por lo que ya empezaron a ingresar los primeros asistentes.

Les recomendamos llevar líquido para la hidratación, elementos para cubrirse del sol y mucho bloqueador solar.

EL CUADRO DE LA COPA DAVIS 2026

La serie entre Chile y Serbia es fundamental para el equipo nacional, porque si gana se medirá ante España en septiembre próximo como local.

¿Podremos tener el lujo de ver a Carlos Alcaraz jugando en el país?

El cuadro de la Copa Davis 2026.
El cuadro de la Copa Davis 2026.

SUFRE PERÚ

Uno de los países sudamericanos que está en competencia es Perú, que está cayendo claramente por 2-0 como visita ante Alemania.

¡NO VA POR TV ABIERTA!

La serie entre Chile y Serbia no podrá ser vista en el país por TV abierta. La única señal que la transmitirá será DSports, a través de su señal satelital y la app DGo.

Por eso te invitamos a seguir todos los detalles de los partidos del equipo del Nico Massú mediante los relatos de RedGol.

PRIMER ENFRENTAMIENTO

Tomás Barrios y Dusan Lajovic nunca se han topado en el circuito ATP, es decir, el duelo por Copa Davis es el primer partido entre el chileno y el serbio.

CANCHA PREPARADA

MASSÚ SORPRENDIÓ

El capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, sorprendió al escoger a Barrios como el segundo singlista de Chile, en desmedro de Cristian Garin (92°), quien viene de sufrir la lamentable muerte de su padre hace pocos días.

¡VAMOS CHILENOS!

Buenas tardes amig@s de RedGol, empezamos con los relatos del partido entre Tomás Barrios y Dusan Lajovic por las clasificaciones de la Copa Davis.

