Los mandó a callar: La celebración de Javier Correa que dividió las aguas en Colo Colo

Colo Colo sufrió hasta los descuentos para lograr el primer triunfo del 2026. El Cacique con anotaciones de Yastin Cuevas y Javier Correa superó por 2-0 a Everton y cortó la mala racha con Fernando Ortiz en la banca.

En el 91’ el joven jugador de 17 años puso la primera alegría de la noche con un certero cabezazo. Pero luego en el minuto 100, el delantero cordobés recibió prácticamente en bandeja el balón de Leandro Hernández y en plena área chica sentenció la jornada con el segundo tanto.

Un gol que no pasó desapercibido especialmente por la celebración del sempiterno goleador. Es que fiel a su estilo, se llevó el dedo índice a la boca y mandó a callar a aquellos hinchas que perdieron la fe y lanzaron pifias al equipo. Festejo que generó diversas opiniones en redes sociales.

La polémica celebración de Javier Correa

Es que el partido de Correa no fue de los mejores. Pese a estar acompañado por Maximiliano Romero, no pudo batir a la defensa rival ni a Ignacio González. Incluso estuvo peleado con el arco y varios de sus remates se fueron desviados.

Por lo mismo, el tanto sobre el final fue prácticamente un desahogo para el goleador tras varias jornadas de críticas por el debut para el olvido ante Deportes Limache. Incluso molestó que ni saludará a Leandro Hernández, quien le entregó el gol prácticamente bajo el arco.

Javier Correa tuvo un particular festejo en el triunfo de Colo Colo sobre Everton

“No puedes hacer callar al hincha, cuando tu única forma de hacer un gol es abajo del arco!”, “Jugadon de Leandro, para que Javier nos haga callar”, “Que risa Javier Correa, no tiene cara para enojarse o creerse si el gol se lo regalaron” y “Javier Correa empuja una pelota al 99’ y manda a callar. Ni le agradeció el pase al juvenil “, fueron parte de los comentarios se dejaron leer en X.