Chile quedó confirmado como colista en el Grupo A del Sudamericano Sub 20 de fútbol femenino y se irá con apenas un punto a la jornada libre en el certamen, que se disputa en Paraguay. Fue un 1-0 que dejó a la Roja con apenas un punto al cabo de tres encuentros.

Un resultado que trataron de cambiar mediante un débil remate de Anays Miranda, que apenas complicó a la portera uruguaya , aunque de todas formas Romina Olmedo fue abajo para quedarse segura con el balón. Ya en el segundo tiempo, otra vez Miranda preocupó a la portera.

El primer tiro de Anays Miranda. (Captura Conmebol).

Esta vez, con un remate desde lejos que se fue alto, pero que de todos modos obligó a una estirada de la guardavalla. Precisamente con ese recurso cayó el gol de la Celeste. Un golazo espectacular, vale decirlo. Antonella Cordano encontró la pelota cómoda para sacar un remate. Y lo hizo. Clavó la bola en un sector inatajable para la capitana Oriana Cristancho.

El tiro de Cordano que venció a Cristancho.

Con la derrota, Chile quedó obligada a vencer a Venezuela si quiere estar entre los tres primeros del Grupo para acceder al hexagonal decisivo. La fecha libre le pone máxima presión al equipo, que de todas maneras tendrá serias chances de acceder a ese certamen que brinda cuatro plazas al Mundial de la categoría en Marruecos este mismo año. Pero todo se complicaría si empata.

