La Selección Chilena femenina tendrá este martes un nuevo desafío en la Liga de las Naciones, por la cuarta jornada del certamen. Recordemos que La Roja llega a este compromiso tras caer por 3-1 ante Perú en Cusco.

El único gol que marcaron las chilenas fue de Nayadet López Opazo, mientras que el elenco peruano se impuso con tres goles de Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape. Paraguay llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Uruguay en Asunción.

¿A qué hora juega Chile vs. Paraguay y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Paraguay se enfrentan este martes 2 de diciembre, desde las 20:00 horas de Chile , en el Estadio El Teniente de Rancagua, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

El duelo de la Roja Femenina contra el combinado guaraní, será transmitido en vivo por TV a través de Chilevisión y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y de manera gratuita por Fanatiz.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El formato del torneo será de todos contra todos en una sola ronda, con partidos fijados en sedes previamente establecidas y cada equipo participante disputará un total de ocho partidos, dividiendo sus presentaciones entre cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Al finalizar esta fase, las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla avanzarán directamente al Mundial de 2027. Los combinados que terminen en el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca Intercontinental, donde tendrán una segunda oportunidad para clasificar. Las selecciones restantes quedarán fuera de la competencia y sin opciones de llegar a la cita mundialista.