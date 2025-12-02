Audax Italiano selló su clasificación a la próxima edición de Copa Sudamericana, pero a pesar de la alegría, los hinchas del conjunto itálico sufrieron un inesperado golpe: Leonardo Valencia, uno de los goleadores del Campeonato Nacional, no jugará la próxima temporada.

Luego del triunfo contra Ñublense, el jugador fue consultado sobre su futuro en la escuadra. “Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador y ya hay que ver lo que viene para adelante”.

Asimismo, señaló que tiene ofertas y son cosas que se están por definir, puntualizando que su interés fue siempre seguir en Audax. “Me hubiera gustado quedarme, pero… pero son cosas que no dependen de mí”.

El club que va por el fichaje de Leonardo Valencia

A pesar de esto, debido a su gran temporada, el jugador despertó el interés de Universidad Católica, donde revelan que el club lo tendría en su radar para reforzar la próxima temporada, considerando que los Cruzados se encuentran muy cerca de sellar la clasificación a Copa Libertadores.

“Universidad Católica y otros equipos nacionales como extranjeros tienen en carpeta el nombre de Leonardo Valencia para la temporada 2026”, reveló el medio Tano Noticias.

Por su parte, Punto Cruzado agrega: “En Cruzados se mantienen atento a que pueda ser una opción de mercado, ya que pronto podría quedar con su pase en su poder”.

Valencia tenía intenciones de seguir en Audax Italiano

Hace algunas semanas, el jugador conversó con Tano Noticias, donde señaló que “Audax tiene la prioridad para que me quede, yo y mi familia estamos muy felices acá”, comentó al medio y también descartó negociaciones con otros clubes. “Nadie me ha llamado de ningún equipo”.

Sin embargo, al parecer, a pesar de sus ganas de seguir, el club buscaría un cambio.

Según reporta el mismo medio, la dirigencia “aún no se ha contactado por el jugador para hablar de una posible renovación, lo que mantiene el futuro del volante completamente abierto”.

