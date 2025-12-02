Audax Italiano logró abrochar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras un trabajado triunfo sobre Ñublense en La Florida. Con un solitario gol de Eduardo Vargas, los Tanos llegaron a 49 puntos y se instalaron en el quinto puesto de la Liga de Primera 2025.

Estos pasajes sellados a las copas del próximo año abren un montón de escenarios en torno al plantel del cuadro itálico. Justamente uno que tiene harto que decir al respecto es el propio Turboman, quien arribó al club a mediados de temporada.

Y es que son varios los que creen que el futuro de Edu estará lejos de La Florida, esto pese a su clasificación a la Sudamericana. Sin embargo, fue el propio atacante quien se encargó de disipar algunos rumores sobre su futuro.

El futuro de Turboman para el 2026

Tras el triunfo sobre Ñublense el bicampeón de América declaró que “todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas. Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa”.

Sobre lo que fue su salida por lesión ante los chillanejos aseguró que “vengo arrastrando un dolor en tendón. Recibí golpe y no podía continuar. Me dolía mucho y quedé triste porque quería seguir jugando”.

“Estoy feliz por volver a marcar en este estadio. Me voy con la felicidad de la clasificación del equipo. Cambió todo el cuerpo técnico hemos trabajado de la misma manera, y las cosas se dieron. Son cosas que pasan en el fútbol”, agregó.

Para cerrar y apuntando al próximo partido ante Colo Colo, Turboman sostuvo que “obvio que da mas tranquilidad ir ya clasificados, pero creo que no nos vamos a relajar. Vamos al Monumental a intenta ganar y recuperar a los jugadores tocado”.

Los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano

Turboman ha jugado con los Tanos en este 2025 un total de 13 compromisos, siendo once por la Liga de Primera y dos en Copa Chile. En ellos lleva tres goles y dos asistencias en 988 minutos de acción.

