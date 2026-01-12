Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Dakar

Chaleco López se ubica en una expectante quinta posición en la general del Dakar

Chaleco López usó una estrategia conservadora en la etapa corrida este lunes y está cerca de meterse en el podio del Dakar: marcha en la quinta posición.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Chaleco López marcha 5° en el Dakar
© Prensa Chaleco LópezChaleco López marcha 5° en el Dakar

Cuando se entra a la segunda parte y final del Rally Dakar en Arabia Saudita, el curicano Francisco Chaleco López y su navegante Álvaro León (Can-Am Factory Team Latam) aplicaron la estrategia por sobre la velocidad en la etapa especial más larga del evento con 483 kilómetros más 238 de enlace.

Bajo estas circunstancias, el binomio terminó quinto en la jornada del día y se colocaron en el mismo lugar en la clasificación general de la categoría Side by Side.

El triunfo fue para el líder del grupo Brock Heger con 5 horas 04 minutos 15 segundos, seguido de Jeremías González a 00’46”, de Joao Monteiro a 01’43, de Johan Kristofferson a 02’02” y de Chaleco López a 05’20”.

El puntero es Heger con 36:46’28”, escoltado por Monteiro a 47’09”, Kyle Chaney a 51’27”, Xavier de Soultrait a 01:25’11” y Chaleco López a 01:50’01”.

La estrategia de Chaleco López en el Dakar

López indicó que “este lunes salimos con más calma porque era la etapa especial más larga del Dakar. El auto se comportó bien porque buscamos un buen seteo”.

Publicidad

Agregó luego que “pudimos con Álvaro León subir un puesto en la clasificación general para quedar quintos. Nos acercamos poco a poco donde queremos llegar. Aún queda mucho porque se vienen etapas claves. En la carrera fuimos más constantes que rápidos lo que nos permitió descontar algunos minutos”.

Fue a sacar cara por Chile al Rally Dakar 2026 y terminó compartiendo con un ex DT de Alexis Sánchez y Arturo Vidal

ver también

Fue a sacar cara por Chile al Rally Dakar 2026 y terminó compartiendo con un ex DT de Alexis Sánchez y Arturo Vidal

La Etapa Maratón de este martes 13 comprenderá 540 kilómetros totales, de los cuales 418 serán de especial por rutas traicioneras con 66% de arena y zonas pedregosas, 10 % de zona rocosas, 12% de arena y 12% de dunas.

Tras concluir la etapa los corredores llegarán al Campamento Refugio donde no contarán con asistencia mecánica. Por tal motivo todos cuidarán sus máquinas y neumáticos. Además, dormirán a la intemperie en carpas, sacos de dormir y contarán con raciones militares para la alimentación.

Publicidad
Lee también
De Gavardo comparte con ex DT de Vidal y Alexis
Redsport

De Gavardo comparte con ex DT de Vidal y Alexis

Dakar 2026: Fecha, recorrido y pilotos chilenos
Motor

Dakar 2026: Fecha, recorrido y pilotos chilenos

"Fue como...": Declaraciones de Chaleco López al terminar el Dakar 2025
Motor

"Fue como...": Declaraciones de Chaleco López al terminar el Dakar 2025

Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."
U de Chile

Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo