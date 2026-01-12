Cuando se entra a la segunda parte y final del Rally Dakar en Arabia Saudita, el curicano Francisco Chaleco López y su navegante Álvaro León (Can-Am Factory Team Latam) aplicaron la estrategia por sobre la velocidad en la etapa especial más larga del evento con 483 kilómetros más 238 de enlace.

Bajo estas circunstancias, el binomio terminó quinto en la jornada del día y se colocaron en el mismo lugar en la clasificación general de la categoría Side by Side.

El triunfo fue para el líder del grupo Brock Heger con 5 horas 04 minutos 15 segundos, seguido de Jeremías González a 00’46”, de Joao Monteiro a 01’43, de Johan Kristofferson a 02’02” y de Chaleco López a 05’20”.

El puntero es Heger con 36:46’28”, escoltado por Monteiro a 47’09”, Kyle Chaney a 51’27”, Xavier de Soultrait a 01:25’11” y Chaleco López a 01:50’01”.

La estrategia de Chaleco López en el Dakar

López indicó que “este lunes salimos con más calma porque era la etapa especial más larga del Dakar. El auto se comportó bien porque buscamos un buen seteo”.

Agregó luego que “pudimos con Álvaro León subir un puesto en la clasificación general para quedar quintos. Nos acercamos poco a poco donde queremos llegar. Aún queda mucho porque se vienen etapas claves. En la carrera fuimos más constantes que rápidos lo que nos permitió descontar algunos minutos”.

La Etapa Maratón de este martes 13 comprenderá 540 kilómetros totales, de los cuales 418 serán de especial por rutas traicioneras con 66% de arena y zonas pedregosas, 10 % de zona rocosas, 12% de arena y 12% de dunas.

Tras concluir la etapa los corredores llegarán al Campamento Refugio donde no contarán con asistencia mecánica. Por tal motivo todos cuidarán sus máquinas y neumáticos. Además, dormirán a la intemperie en carpas, sacos de dormir y contarán con raciones militares para la alimentación.

