La 12° y penúltima etapa del Rally Dakar 2026 dejó una novedad importante para Chile, y es que sólo un piloto nacional peleará hasta la última jornada de la competición para meterse en el podio, como es el debutante Lucas Del Río.

En una etapa que se desarrolló entre las ciudades árabes de Al-Kenakiyah y Yanbu, con un enlace de 409 kilómetros más una especial de 311 kilómetros, el competidor en la categoría Challenger, junto a su copiloto Bruno Jacomy, acabó en el sexto puesto, a 6:18 minutos del ganador del día.

Gracias a este registro, Lucas Del Río dio el salto hasta el cuarto puesto de la Clasificación General del Rally Dakar 2026, y está a 1:08 minutos del podio, donde está en el tercer escalón el argentino Nico Cavigliaso. Todo se definirá en la última jornada.

ver también Rally Dakar 2026: Fechas, qué chilenos compiten y cómo será el recorrido de esta edición

Así le fue a los chilenos en 12° etapa del Rally Dakar 2026

Un nacional que vivió una pésima etapa fue Francisco “Chaleco” López, que en la categoría SSV de autos cayó al 15° puesto, lo que provocó una brusca caída en el global, hasta la sexta colocación, a más de 1:15 horas del podio, sin opciones de entrar al Top 3.

Sobre los otros chilenos en las cuatro ruedas del Rally Dakar 2026, Ignacio Casale acabó séptimo en la 13° etapa y está en la misma ubicación en la general de Challenger. Mientras que Hernán Garcés en Ultimate culminó 21° y está en 28° en la final.

Por su parte, en las motos, José Ignacio Cornejo completó la jornada en el puesto 14° para quedar en la séptima posición global. En tanto, Tomás De Gavardo llegó en la ubicación 36° y se mantiene dentro del Top 30 de la prueba, en la 26° colocación.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo se cierra la prueba?

Este sábado 17 de enero se disputará la 13° y última etapa del Rally Dakar 2026 con un enlace de 33 kilómetros más una especial de 105 kilómetros en la ciudad árabe de Yanbu.