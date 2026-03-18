Jaime García vive un complicado momento en la banca de Huachipato. La eliminación de la Copa Libertadores y las tres derrotas seguidas en la Liga de Primera, donde marcha 12°, solo le traen cuestionamientos.

La pasada caída contra Colo Colo en el Monumental fue bastante difícil para el entrenador. Perdió contra los albos por primera vez en tres años, además de que resultó expulsado en los minutos finales del encuentro.

Cuando quedaban apenas cinco minutos para el desenlace y Huachipato caía por 2-0, el DT se puso a discutir con la terna arbitral liderada por Claudio Díaz y terminó expulsado. Se retiró lentamente de la cancha entre las pifias locales.

En su informe arbitral, el juez acusó a Jaime García de “conducta inadecuada dentro del banco“, detallando que “abandona el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo a uno de los árbitros“.

Jaime García fue expulsado por reclamos en Huachipato | Photosport

Esto dijo el árbitro sobre la expulsión de Jaime García contra Colo Colo

Con esta expulsión, Jaime García se pierde el siguiente desafío de Huachipato en la Liga de Primera. La pregunta es si llegará. El torneo toma una pausa para el desarrollo de la Copa de la Liga, donde los acereros enfrentarán a Deportes Concepción (21 de marzo), Coquimbo Unido (25) y Colo Colo (1 de abril).

Publicidad

Publicidad

Hace solo unos días, el DT declaró que “las críticas son normales. El hincha está enojado, pero yo sé lo que pasa acá, yo sé lo que viene pasando desde hace años, que esto es un trabajo profundo. Yo mantengo la tranquilidad“.