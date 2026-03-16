En los últimos tiempos, existen dos palabras que en Colo Colo generaban una especie de susto o maleficio cada vez que lo enfrentaban. Uno sigue hasta hoy, como Deportes Limache. Otro, era el entrenador Jaime García.

El orgullo de Cartagena llevaba un registro más que positivo ante el Cacique, especialmente durante su paso por Ñublense, y que llegó a extender en la última temporada con Huachipato. Pero esa buena racha llegó a su punto final.

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo sigue como puntero en la Liga de Primera tras ganar a Huachipato

Colo Colo rompe el maleficio ante Jaime García

La última vez que el Cacique había logrado derrotar al entrenador chileno fue el 14 de febrero del 2023, precisamente en el Estadio Monumental, donde acabaron con una mala racha inicial de seis partidos consecutivos sin ganar.

Fue en la victoria por 1-0 ante Ñublense con la anotación del paraguayo Darío Lezcano. Tras esto pasaron un total de tres años y un mes, o para ser precisos, 1.126 días de sequía para volver a superar a Jaime García.

Gracias a los goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, los albos vencieron a Huachipato por 2-0 para encumbrarse como los exclusivos líderes del fútbol chileno. Para colmo, “Chacalito” terminó yéndose expulsado por reclamos.

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En síntesis

Colo Colo rompió un maleficio de 1.126 días sin vencer a Jaime García tras derrotar a Huachipato en el Estadio Monumental.

rompió un maleficio de tras derrotar a Huachipato en el Estadio Monumental. Con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, el Cacique se impuso por 2-0 para convertirse en el líder exclusivo del fútbol chileno.

para convertirse en el líder exclusivo del fútbol chileno. La victoria alba puso fin a una racha negativa de tres años ante el estratega nacional, quien terminó el encuentro expulsado por reclamos.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la primera fecha del Grupo A en Copa de la Liga, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido, este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas.